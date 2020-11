Patrulla fronteriza tiene detenidos a 65 menores de edad y están expuestos a contagiarse de COVID-19

Patrulla Fronteriza tienen detenidos a unos 65 menores inmigrantes en el sur de Texas en condiciones que no controlan la diseminación del coronavirus

Un abogado que visitó la estación habló con adolescentes que habían estado detenidos allí al menos tres días

Menores inmigrantes detenidos. En el sur de Texas agentes de la Patrulla Fronteriza tienen detenidos a unos 65 menores inmigrantes en una estación, los menores están en condiciones que no controlan el coronavirus, según The Associated Press.

Ahí los tienen con distanciamiento social limitado y con falta de acceso a jabón y desinfectante de manos, Carlos Holguín, un abogado que visitó la estación en Weslaco, Texas, habló con uno de los adolescentes que habían estado detenidos allí al menos tres días.

Uno de los menores, de 15 años, dijo que solo se le permite tomar una ducha diaria de 5 minutos por lo que tienen que esperar en una fila sin espacio para distanciamiento social, también mencionó que se le dio una sola mascarilla y esa es la que usa todos los días.

Otro niño de 13 años dijo en otra declaración que él está usando la mascarilla de tela que tenía cuando entró a Estados Unidos, ambos menores mencionaron que no tienen desinfectante de manos ni jabón.

“Si no llegan con COVID, las condiciones en estas instalaciones son tales que, cuando salen, muy probablemente han estado expuestos al COVID”, dijo el abogado.

El inmigrante de menor edad de los detenidos en la estación es una niña de 3 años acompañada por su madre, dijo Holguín. Incluso hay niños de 8 y 9 años de edad detenidos.

El informe es la acusación más reciente de que niños inmigrantes están siendo maltratados por el gobierno del presidente Donald Trump.

El gobierno actual separó a miles de familias en el 2017 y el 2018, deteniendo a muchas de ellas en un almacén adaptado en el sur de Texas.

Otra estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, en la misma entidad, se usó el año pasado para detener a más de 250 niños y adolescentes sin comida, ni agua, incluso los niños que tenían que cuidarse entre sí.