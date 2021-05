Menores indocumentados coronavirus: Pasan poco tiempo en los refugios

Astrid Carolina Montealegre, abogada y presidenta de la Alianza Nicaraguense Americana por los Derechos Humanos (NARA), que representa al menor nicaragüense Wilton Eniel Gutiérrez Obregón, un caso que captó la atención nacional, dijo a Efe que es necesario que el HHS aumente el trámite de entrega de los pequeños a los familiares.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos explica en su página web que los menores no acompañados, que logran rescatar de la frontera, pasan menos de 57 días en promedio en los refugios otorgados y no se integran en la comunidad local. Por lo que afirman que no es mucho tiempo el que duran bajo su custodia.