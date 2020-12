Menores indocumentados denuncian que fueron sedados a la fuerza mientras estaban bajo custodia del gobierno de Estados Unidos

El reporte contiene los testimonios de varios adolescentes que aseguran que fueron drogados, lo que representa un incumplimiento del Acuerdo Flores

“Quiero irme porque cuando me enojo me ponen inyecciones”, fue lo que le dijo el joven de 16 años a su abogada

Este miércoles salió a luz pública información de documentos judiciales que fueron presentados ante un tribunal federal de Los Ángeles.

La revista Vice tuvo acceso a estos documentos y posteriormente reveló la historia de menores indocumentados que cruzaron solos la frontera de México a Estados Unidos y que fueron inyectados y sedados a la fuerza. Todo esto habría ocurrido mientras estaban custodia del gobierno federal, informó The Associated Press.

Según el Acuerdo Flores, las autoridades de inmigración de Estados Unidos no deberían retener a menores inmigrantes por más de 20 días. Además, en ese tiempo deben velar por su alimentación, salud y bienestar.

En cambio, el reporte contiene los testimonios de varios adolescentes que aseguran que fueron drogados, lo que representa un incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno de Trump.

En los documentos judiciales quedó registrada la historia de un adolescente mexicano que intentó ingresar de forma ilegal en octubre de 2019.

“Quiero irme porque cuando me enojo me ponen inyecciones”, fue lo que le dijo el joven de 16 años a su abogada.

Según cuenta, tomaba cerca de 20 pastillas diarias y en al menos cinco ocasiones había sido inyectado.

“Cuando me dan una inyección, me entristezco. Y luego duermo por un día. Cuando me despierto después, me siento desesperado. Mi cuerpo se siente desesperado”, narra.