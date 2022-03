Ahora, las autoridades anunciaron que un niño de 13 años conducía la camioneta que chocó contra una furgoneta en el oeste de Texas en un feroz choque que ocasionó las nueve muertes. En el camión, venían incluidos seis miembros de un equipo de golf universitario y su entrenador, dijo el funcionario de Seguridad Nacional en el Transporte y anunció The Associated Press.

¿Un delito más?

Uno debe tener 14 años en Texas para comenzar a tomar cursos presenciales para obtener una licencia de aprendizaje y 15 años para recibir esa licencia provisional para conducir con un instructor o un adulto con licencia en el vehículo, informó The Associated Press. El incidente, demuestra porque los menores deben tener un asesoramiento antes de que se les permita manejar los vehículos que poseen las familias.

El sargento del Departamento de Seguridad Pública. Victor Taylor dijo que un niño de 13 años al volante estaría infringiendo la ley, debido a que aún no tiene edad para comenzar los cursos presenciales para obtener su licencia de aprendizaje, señaló The Associated Press. En la conferencia de prensa, no mencionaron el parentesco de la persona que venía con el menor. Archivado como: Menor provocó accidente Texas