La menor, fue asesinada por su tío cuando este disparó en contra de un hombre y la menor. Actualmente, Tyrice Martin fue ingresado en la cárcel principal del condado de Sacramento por cargos de homicidio, de acuerdo con la policía. Hasta el momento, no se conocen las causas por las que el joven, de 22 años, disparó contra la menor de edad.

“Me tiré al suelo con ella, llamando al 911”, mencionó María en entrevista con el medio de comunicación. “ La señora del 911 me dijo que le hiciera RCP “, confesó la madre de la menor que resultó herida en dicha balacera. Isabel Delgadillo, tenía una herida muy profunda debido a la bala que la alcanzó a herir y en ese momento, María se encontraba impactada por la escena que acababa de ocurrir. Archivado como: Menor fallece tiroteo Sacramento

“Solo estaba pidiendo ayuda a gritos. ‘Que alguien me ayude'”, confesó en entrevista con KCRA. En aquel momento, la menor ya había perdido sangre y se encontraba en un estado delicado. Desgraciadamente, el ataque provino de su tío materno; la madre, no dio más detalles sobre la discusión que dejó como saldo la muerte de la menor y un hombre. Archivado como: Menor fallece tiroteo Sacramento

KCRA, informó que Tyrice Martin fue ingresado en la cárcel principal del condado de Sacramento por cargos de homicidio y las autoridades comprobaron dicha información. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han registrado más sospechosos y por ello, el joven enfrentará dichos cargos. Archivado como: Menor fallece tiroteo Sacramento

Confirman tiroteo mortal en empresa en Salem

De acuerdo con el reporte de Boston 25 News, la policía y la oficina del fiscal del condado de Essex creen que alrededor de las 5.00 de la noche del lunes el sospechoso disparó a la mujer de 33 años cuando salía de su trabajo en una empresa localizada en Swampscott Road, y luego apuntó el arma contra sí mismo y se disparó.

La relación entre el sospechoso y la víctima no está clara de momento, pero los investigadores mencionaron que ambos se conocían y se cree los dos son habitantes de New Hampshire. No parece que el sospechoso tenga ninguna relación con el lugar de trabajo donde ejecutó el tiroteo en Salem, acotaron las autoridades.