Charlie Buhl, un menor de 12 años, relató su experiencia al ser atacado por un cocodrilo mientras se encontraba vacacionando en Cancún, México, con su familia. De acuerdo con New York Post, un cocodrilo mordió la pierna de Buhl y lo arrastró bajo el agua mientras jugaba al escondite con uno de sus amigos, cerca de una laguna.

“Me sentí como si me apuñalaran. Sabía que era real, pero no quería que fuera real”, mencionó Charlie en entrevista al explicar sobre el suceso que le ocurrió, mientras visitaba Cancún. Su madre, Jennifer, relata que cuando llegó a la escena vio a un grupo de hombres golpear al animal y taparle los ojos, para poder salvar al menor. Archivado como: Menor atacado cocodrilo Cancún

El menor y su madre, accedieron a ser entrevistados por el programa de “Good Morning America”, quienes escucharon por primera vez el lamentable suceso que vivió Buhl en sus vacaciones familiares. El niño, mencionó que sabía que no había ‘nada’ (de su parte) que pudiera hacer contra el cocodrilo, por lo que solo le quedaba esperar a ser rescatado.

Menor atacado cocodrilo Cancún: El sentimiento de Charlie

Charlie, aseguró al medio de comunicación que en un principio no sentía dolor ante la mordida del cocodrilo pero sí que estaba consciente de lo que estaba pasando. El menor, había sido arrastrado por el cocodrilo hasta el lago, pero sabía que no había estado tanto tiempo en el agua como pensaba ya que alcanzó a distinguir la luz que había en los alrededores.

“Recuerdo que me empujó hacia abajo dos veces… pero cuando miré, todavía podía ver la luz, así que sé que solo estuve debajo por medio segundo.”, señaló Charlie al programa matutino y rescató The Post. “Al principio, no dolió en absoluto. Simplemente se sintió como si alguien agarrara tu pierna y la apretara con sus manos con fuerza “, aseguró. Archivado como: Menor atacado cocodrilo Cancún