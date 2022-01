Sí, sí existe, y si crees que estás experimentando síntomas de menopausia temprana, definitivamente deberías ver a tu doctor. Sin embargo, como todo lo relacionado con nuestras partes íntimas, puede ser complicado. Primero, no solo hay una. Se considera haber llegado a la menopausia, si no has tenido tu periodo por 12 meses consecutivos.

La menopausia precoz es cuando tu último periodo ocurre antes de la edad de los 40, y sólo sucede espontáneamente a alrededor del 1% de las mujeres. La mayoría de los casos de una precoz son causados por la extirpación de los ovarios o de la quimioterapia o radioterapia. Si tuviste tu último periodo antes de los 45, estás en la menopausia temprana, y esto sólo afecta alrededor del 8% de las mujeres de forma espontánea. La perimenopausia es el periodo antes de la menopausia, y esta puede empezar hasta los 30. Y en realidad, si ir de la pre a la pos menopausia toma 20 años de tu vida, parece mucho menos una etapa de vida y más simplemente la vida. Así que todas deberíamos intentar quitar el estigma que hace que muchas mujeres se aterren.