En pleno Memorial Day, el aspirante demócrata a la Presidencia Joe Biden le dio una ‘lección’ al presidente Donald Trump. Y es que mientras el demócrata sí usó mascarilla para honrar a los caídos, el republicano una vez más decidió no usar el cubre bocas en la ceremonia oficial.

Se trató de la primera aparición de Biden en más de dos meses, para colocar una corona en un parque de veteranos militares cerca de su casa en Delaware como tributo al Día de los Caídos en Guerras, mejor conocido en inglés como Memorial Day.

Biden y su esposa, Jill, colocaron una corona de flores blancas con un listón blanco atado e inclinaron sus cabezas en silencio. Rindió homenaje y se le escuchó decir “nunca olvidaremos”.

“Me siento increíble de estar aquí”, dijo Biden a la prensa tras el tributo con sus palabras ahogadas por la mascarilla de tela negra.

Su visita al parque no fue anunciada y no había personas esperándolo.

Sin embargo, el ex vicepresidente saludó brevemente a un funcionario del condado y a otro hombre, ambos con mascarillas y parados a unos cuantos metros de distancia.

También le gritó a otro grupo más grande que estaba cerca de él: “Gracias por su servicio”.

Su campaña indicó que Biden con frecuencia ha ido al parque para el Día de los Caídos en Guerras, aunque los servicios se cancelaron el lunes por la pandemia.

Aunque discreta, su aparición fue un parteaguas en una campaña presidencial que en gran parte ha estado paralizada por el brote del coronavirus.

Aunque está en duda la viabilidad de eventos tradicionales como mítines y las convenciones presidenciales, la aparición de Biden indica que no pasará totalmente confinado en casa los casi cinco meses que quedan hasta la elección.

Por su parte y en dos actos por separado en los que no usó mascarilla, el presidente Donald Trump rindió homenaje a los miembros del servicio militar en el Memorial Day.

“Juntos venceremos al virus y Estados Unidos se levantará de esta crisis a nuevas e incluso mayores alturas”, comentó Trump durante una ceremonia en el histórico Fuerte McHenry en Baltimore.

President Trump Doesn't Wear Mask for Memorial Day But Biden Does https://t.co/8MdljLhvGS

— TMZ (@TMZ) May 25, 2020