Nuevo año, nuevas metas: Se acerca una nueva oportunidad para alcanzar todos tus propósitos, desde iniciar una nueva dieta hasta realizar unos minutos de ejercicio al día, por lo que quizá quieras inscribirte a un nuevo gimnasio.

Si es tu caso, pero no quieres gastar una fortuna en una suscripción mensual o anual, te presentamos 12 sencillos tips para conseguir una membresía barata en un gimnasio:

Aprovecha los beneficios de tu tarjeta de crédito

Quizá quieras revisar ahora cuáles son los términos, condiciones y beneficios de tu tarjeta de crédito ¡podrías llevarte una agradable sorpresa! Y es que algunos bancos ofrecen descuentos en membresías para gimnasios seleccionados. Basta con realizar una llamada a tu banco para saber si eres elegible para disfrutar un descuento en alguna membresía o en un paquete de ejercicio para realizar en casa.

Únete a un centro recreativo de membresía económica

Si estás determinado a realizar ejercicio, es importante definir cuál será el lugar al que acudirás de ahora en adelante, y, la buena noticia, es que no necesariamente tiene que tratarse de una cadena de gimnasios. Es posible que en tu comunidad, o en las cercanías, tengas acceso a un centro recreativo que cuente con áreas como pista para correr, piscinas y máquinas para realizar ejercicio, además de clases ¡algunos de estos centros cuestan menos de 10 dólares al mes!

Obtén una clase gratuita en varios gimnasios

Aprovecha los beneficios de no estar inscrito aún en un gimnasio; si lo estás, acude a la competencia para preguntar por las membresías, ya que seguramente te ofrecerán una clase muestra. Si bien no es lo ideal acudir a muchos gimnasios diferentes, es una dinámica que puede beneficiar a las personas que no cuentan con un presupuesto asignado para inscribirse a un gimnasio de renombre.