Entre los descuentos en personas para el mes de enero y las múltiples tarjetas de regalo recibidas, ¡ahorré más de $200 solo en mi primer año! Aunque los beneficios son maravillosos, hay unas cuantas cosas que no puedes hacer con una membresía AARP si no tienes 55 años. Cuando fue momento de renovar mi seguro de carro, pensé que podría utilizar el seguro de AARP de The Hartford. Cuando llamé y di mi información, se me informó que no era candidato debido a mi edad. A pesar de ser miembro de AARP, hay algunos programas que pudieran no estar disponibles para miembros menores de a esa edad. Pero, en general, si te gusta ahorrar dinero como a mí, deberías considerar convertirte en miembro de AARP. De descuentos en viajes a ahorros en restaurantes, no puedes fallar con esta tarjeta ni en dinero físico o digital. ¿Eres miembro de AARP? ¡No dejes de la oportunidad de apuntar en el espacio de comentarios tus formas favoritas de ahorro!