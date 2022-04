Los siete legisladores de Texas que viajaron cientos de kilómetros (millas) para fin de informar a la condenada a muerte Melissa Lucio sobre los esfuerzos que realizan para impedir su ejecución también pudieron conectarse con ella a través de la oración y abrazos, informó The Associated Press. El viaje, culminó con el pedido de “ayudar a evitar una injusticia irreversible” a través de las oraciones.

La visita de 40 minutos comenzó con una oración en grupo encabezada por la representante Toni Rose. Moody dijo que pidió a Lucio encabezar la última oración que puso fin a la reunión. En una sala de color blanco en la Unidad Mountain View, en Gatesville, los legisladores y Lucio estuvieron sentados en sillas acomodadas en círculo, cerraron los ojos e inclinaron sus cabezas, informó The Associated Press.

El caso de Melissa Lucio, ha causado gran impacto en la comunidad de hispanos en Estados Unidos y también, de las demás personas. La latina, fue juzgada en el año 2008 y no se había hecho una investigación competente sobre su caso, según señalaron algunas autoridades; en redes sociales, algunos legisladores dieron su opinión del caso y comentaron lo que sucedió en la reunión para orar por la justicia.

"Lucio hizo referencia en su oración a la paz que ha alcanzado entre creer que no mató a golpes a su hija de 2 años y aceptar su posible ejecución", dijo Moody en las declaraciones que ofrecieron sobre la reunión a la que asistieron y donde pidieron por la justicia en el caso de Lucio, destacando que esperan que no llegue el 27 de abril y se cometa una "injusticia".

El representante demócrata, Joe Moody, fue quien ofreció más información al respecto y anunció que se encontraba sumamente ‘impactado’ por la visita con Melissa Lucio. El demócrata señaló que durante la oración, la latina habló sobre la muerte de su hija y volvió a señalar que ella no fue culpable en ese hecho tan lamentable, pero que acepta la ejecución.

Joe Moody, declaró que la oración que se ofreció fue para dar tranquilidad a Melissa Lucio y señaló, que no solo animó a la hispana sino que también la gente que se encuentra en prisión. Por ello, creen que fue apropiado obtener un par de minutos en el Centro Penitenciario y hacer que Lucio obtuviera unos momentos de solidaridad.

Los legisladores dijeron estar preocupados por el caso de Lucio y que consideran que su ejecución programada para el 27 de abril debe ser detenida debido a las dudas legítimas en torno a su culpabilidad, informó The Associated Press. El caso de Melissa Lucio, se presentó con diversos grupos quienes han demostrado su apoyo a la hispana.

Un forense médico testificó que la muerte de Mariah fue causada por un golpe en la cabeza. Las autoridades dicen que Lucio tenía antecedentes de consumo de drogas y que a veces había perdido la custodia de algunos de sus 14 hijos, señaló la nueva información que compartió The Associated Press. Pero, el testimonio de Lucio es diferente a los dictaminados por las autoridades. Ella asegura que la niña falleció como resultado de un accidente.

A semanas de iniciar el proceso de ejecución y de buscar otro resultado, la Fiscalía de Distrito del condado Cameron, que llevó a juicio a Lucio, ha declinado hacer declaraciones en vísperas de la ejecución. Pero los fiscales han dicho que Mariah fue víctima de maltrato infantil debido a los moretones que tenía en el cuerpo, informó The Associated Press.

¿Agradeció la visita?

El representante estatal republicano Jeff Leach dijo que durante la visita del miércoles, los legisladores tomaron a Lucio de la mano, oraron con ella y escucharon cuando leyó en voz alta una carta que había escrito. En su carta, Lucio agradeció a Leach y otros legisladores por sus esfuerzos y reiteró su inocencia, informó AP.

“Y si pensara por un segundo que mi muerte podría y traería de vuelta a Mariah, no lo pensaría dos veces. Lo que hará mi muerte es dejar a mis demás hijos sin una madre y no puede ser que la justicia se trate de eso”, escribió Lucio en la carta que leyeron durante la visita. Melissa, en diversas ocasiones, informó que no asesinó a su hija y está segura de su inocencia.