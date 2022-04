Melissa Lucio evitó la ejecución, pero su familia clama por su liberación

En 2008, Melissa Lucio fue acusada por el asesinato de su propia hija , aunque desde un principio ella ha negado tal crimen. El caso ha estado plagado de irregularidades e incluso algunos consideran que su sentencia mucho tuvo que ver con racismo, pero ahora que no será ejecutada su defensa una ventana de luz se abre para ella y es que un tribunal inferior tendrá que establecer más evidencias.

“La lucha acaba de empezar”

Lucio dijo: “La lucha acaba de empezar. Nos hemos quitado lo principal de encima pero ahora tenemos que sacarla de prisión. (….) No voy a poder parar hasta que descansemos juntos mi madre y yo, hasta que salga por esa puerta. Entonces quizá podamos descasar”.

“Cuando me despierte el jueves, ahí es cuando me voy a pensar ‘vale, es real’. Ahí es cuando de verdad voy a poder celebrar. (…) Voy a pensar ‘el 27 ya ha pasado, ya no está aquí, es 28 de abril de 2022 y voy a poder ir a ver a mi madre'”, comentó John todavía incrédulo porque su madre fue exonerada de una muerte segura.