La hispana sentenciada a muerte, da declaraciones

Melissa Lucio a días de su ejecución indicó su peor temor

“Tengo miedo, pero por mis hijos”, aseguró en entrevista ¡TEME POR SUS HIJOS! La mujer hispana en el corredor de la muerte, Melissa Lucio, da declaraciones a días de su ejecución sobre el procedimiento tan “injusto” que se practicó en su caso e incluso, destacó que ser ‘latina’ pudo haber causado el fallo tan severo que interpuso el juez; Lucio, fue declarada culpable en la muerte de su hija menor en el año 2008. Melissa, de origen mexicano, está sentenciada a ejecución para finales de abril y por ello, cientos de personas han puesto los ojos en su caso para poder buscar una solución al fallo del juez, en Texas. Desde activistas, legisladores y civiles, han intentado buscar una buena respuesta a su caso y salvarla de la ejecución. En una reciente entrevista, Lucio aseguró que su único temor es el futuro de sus hijos. LA HISPANA SENTENCIADA A MUERTE, DA DECLARACIONES Este viernes, se reveló parte de la entrevista que sostuvo Melissa Lucio, de 53 años, con la agencia Efe a días de su ejecución. La mujer hispana, fue acusada de matar a su hija de dos años Mariah, aunque las pruebas demostraron que se trató de un accidente. En las nuevas declaraciones, Lucio confesó que se encontraba angustiada por el futuro de sus hijos. Lucio, fue sentenciada a ejecución en el año 2008, cuando un juez de Texas decidió que sería la pena que merecía por la muerte de la menor. En los últimos meses, activistas, legisladores y el público han comenzado a buscar pruebas para que su caso sea reconsiderado y pueda salvarse de la sentencia que recibió hace 14 años.

Melissa Lucio declaraciones: ¿La preocupación de la hispana? Melissa Lucio, que ha sufrido toda una vida de abusos por parte de familiares y de sus parejas, lleva desde 2008 en el corredor de la muerte acusada de matar a su hija de dos años, un crimen que ella dice nunca cometió. Pese a sus duras circunstancias y su ejecución inminente, esta madre latina sólo piensa en el sufrimiento de sus trece hijos, aseguró la agencia Efe. La mujer, asegura que en su vida han existido demasiadas tragedias y que, en meses anteriores confiaba que hubiera una solución a la situación de su caso. Lucio, de 53 años, afirma que la muerte de Mariah no fue su culpa y destacó que siempre ha sido una madre amorosa que vela por la seguridad de sus hijos; por ello, pedía justicia ante su caso. Archivado como: Melissa Lucio declaraciones

Melissa Lucio declaraciones: “Yo no lo hice” Desde la cárcel de Mountain View, tras una pantalla de vidrio y rodeada de rejas, Lucio insiste que justo después de la muerte de Mariah, la policía la interrogó agresivamente durante horas sin la presencia de abogados hasta que, exhausta, decidió decirles lo que “ellos querían oír”. “Pero yo no lo hice”, repite e informó Efe. En la conversación que sostuvo con la agencia, Melissa Lucio, destacó en varias ocasiones la vida llena de dificultades que padeció y lo que la llevó a ser parte de una difícil adultez donde sus parejas la maltrataron; por ello, destacó que a sus 13 hijos siempre intentó protegerlos y hacer que no pasaran la misma vida llena de dolor que vivió en su juventud. La mujer, señala que nunca podría haber matado a su hija Mariah. Archivado como: Melissa Lucio declaraciones

Melissa Lucio declaraciones: ¿Una infancia complicada? La hispana, declaro en entrevista que su vida había sido complicada debido a la infancia tan dura que la marcó. Desde temprana edad, fue abusada sexualmente y eso generó traumas que no logró superar; además, comentó que siempre vio la violencia que marcó la vida de su madre y, la que, sin duda alguna, le hizo prometerse no vivir lo mismo. “Tuve una infancia muy dura. Sufrí muchos traumas porque abusaron sexualmente de mi. Fui testigo de mucha violencia entre mi madre y mi padrastro. Mientras crecía, me sentía intimidada por la forma en la que mi madre era tratada por los hombres. Siempre me dije que nunca permitiría que alguien abusara de mí igual que le pasó a mi madre.”, destacó Melissa durante la entrevista con Efe. Archivado como: Melissa Lucio declaraciones

Melissa Lucio declaraciones: ¿Un matrimonio difícil? En una conmovedora entrevista, Melissa señaló que al momento de empezar a vivir los mismos maltratos por parte de su marido, se dio cuenta que estaba repitiendo el patrón de su madre. En la entrevista con Efe, declaró que intentó perdurar en su matrimonio para no quedarse ‘sola’ y convertirse en una víctimas más. “Lo primero que me pasó por la cabeza es que no podía creer que el ciclo se estaba repitiendo. Era un patrón, porque mi madre lo había pasado y ahora me estaba pasando a mí. Pero tenía miedo de acabar sola cuidando de mis hijos. Intenté hacer todo lo posible por no convertirme en una víctima, (…) y durante muchos años intenté hablar (con mi marido) para intentar entender qué le estaba llevando a hacer lo que hacía.”, destacó en entrevista con Efe. Archivado como: Melissa Lucio declaraciones

“Toda mi vida me han juzgado” Melissa, destacó que intentó salvar su matrimonio debido a que no deseaba volver a vivir con su madre y saber que estaba “fracasando”. La hispana, relató que siempre se le juzgo y ridiculizó por las acciones que realizaba, por lo cual no deseó volver a casa de su madre y que le dijeran lo que “no debía hacer” o sobre la cantidad de hijos que tuvo. “Traté de analizar mis circunstancias, porque no quería volver a casa y terminar siendo un fracaso. No quería que mi madre me dijera ‘te dije que no te casaras, te dije que no tuvieras tantos hijos’. Toda mi vida se me ha juzgado, se me ha ridiculizado…”, señaló Melissa Lucio en entrevista con la agencia Efe.

¿Qué pasó con Mariah? En las recientes declaraciones, Melissa declaró que fue lo que pasó la noche en que Mariah murió y la supuesta declaración afirmando que había ‘asesinado’ a su hija. Lucio, informó que al momento de llevar a su hija al hospital y llegar los detectives, comenzaron a hacer preguntas y ella intentó responder; al ver el acoso de las autoridades, pensó que lo mejor sería afirmar las declaraciones y decir que tuvo la culpa en la muerte de Mariah. ” Recuerdo que después de que Mariah fuera llevada al hospital, llegaron los detectives y nos empezaron a hacer muchas preguntas a (mi marido) Robert y a mí (…) Yo trataba de cooperar y darles toda la información posible. Después (el policía) nos dijo que teníamos que ir a comisaría.”, destacó Melissa. “Tuve mucho miedo esa noche, y finalmente llegó un momento en el que dije “quizá si les digo lo que quieren oír, me dejen en paz”. Así que eso es lo que hice, básicamente les dije “ok, lo hice”. ¡Pero no lo hice!”, señaló.

¿Por ser latina? En la entrevista por la agencia Efe, Melissa declaró que su ascendencia tuvo un peso importante durante la decisión de su muerte. Ella, asegura que a los latinos se les considera ‘inferiores’ y que, los ven como personas ignorantes. Además, destacó que si tuviera dinero o hubiera vivido en un sector diferente no le hubieran dado una condena tan severa. “A los latinos se les considera inferiores, y también a los afroamericanos. Nos ven como gente ignorante, especialmente a mí, porque no terminé la educación secundaria. (…) Mucha gente también considera inferiores a los que son adictos a las drogas, que no tienen dinero, que vienen de un entorno de pobreza. Pero sin embargo, si se trata de alguien que tiene dinero, que vive en una casa bonita, no se les mira igual.”, destacó Melissa.

“¿Tienes miedo?” Entre las últimas preguntas que realizó Helen Cook para la agencia Efe, Melissa Lucio declaró que se encuentra atemorizada por el futuro de sus hijos y que nadie les brinde el apoyo necesario si llega a ser ejecutada. La mujer, afirma que en el exterior hay más personas ofreciéndoles apoyo y su amistad, por esa razón se encuentra agradecida. “Oh, por supuesto que tengo miedo. Pero miedo por mis hijos, por que nadie vaya a estar ahí para apoyarles si la ejecución se lleva a cabo. Me preocupo por ellos. Aunque ahora mismo hay gente apoyándoles, que les han dado fuerza, y muchos de mis amigos me han dicho que si la ejecución sucede, van a estar ahí para mis hijos, y eso lo agradezco mucho.”, señaló.