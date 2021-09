Al momento en que Melissa de la Garza se estacionó y mientras su mamá bajaba las compras del auto, alguien se aproximó a la chica, no se sabe cuántas personas eran, y le descargó varios tiros que alertaron a su familia y los vecinos. El padre de la joven salió corriendo de su casa al escuchar el estruendo de balas y fue hasta su hija herida.

Sin embargo, la verdadera pasión de Melissa de la Garza era el dibujo, la pintura y las artes. La chica acababa de ser aceptada como estudiante con beca en la School of the Art Institute of Chicago , según reveló su padre José de la Garza a los medios de comunicación locales que cubrieron la trágica noticia.

José de la Garza contó que tanto él como su esposa hicieron “todo lo posible para educar correctamente” a su hija Melissa de la Garza y ahora sus sueños de verla triunfar, fueron truncados por un homicida que sigue libre en Chicago. La División de Homicidios del CPD no ha revelado avances en la investigación tras la muerte de ‘Azul’.

Melissa de la Garza era una de cuatro hermanos y de acuerdo a sus familiares, era una “princesa guerrera” que combinaba su pasión por las artes como pintora, en ciernes con el deporte de la lucha grecorromana. “¡Tenía una gran ambición, tan artística! Era mi mejor amiga, mi roca… la que siempre me aconsejaba”, detalló Isabel de la Garza.

Isabel de la Garza rememoró que cuando salió de su casa a ver qué sucedía luego de que se escucharon los disparos, vio a su padre gritando el nombre de Melissa de la Garza, quien ya no le respondió pues estaba malherida. “Mi papá abrió la puerta del auto y la abrazó sosteniéndola”, dijo la chica al recordar la escena tras el tiroteo fatal.

Una artista increíble, dijeron los amigos de ‘Azul’

Los amigos y compañeros de Melissa de la Garza abrieron la cuenta Support for Azul DeLaGarza’s Family (Apoyo para la familia de Azul de la Garza) en la red social Go Fund Me, para recabar fondos que ayuden a los deudos de la chica asesinada a enfrentar los gastos del funeral y su entierro.

“Azul de la Garza amaba coser… y era una increíble artista y casi estaba por empezar su viaje en la School of the Art Institute of Chicago, lo que siempre fue su sueño por años. Desafortunadamente, su vida se perdió demasiado pronto por la violencia con armas”, dijeron los compañeros de la chica al pedir ayuda para su familia.