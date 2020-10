Integrante de programa Tu Cara Me Suena, de Univisión, Melina León es hospitalizada por coronavirus

Lanza advertencia sobre el peligro de esta enfermedad y pide a la gente cuidarse

Los casos de Covid-19 aumentan en algunas partes del mundo, sobre todo en Europa

La cantante puertorriqueña e integrante del show Tu Cara Me Suena, de Univisión, Melina León ha informado a través de su cuenta de Instagram, que fue hospitalizada a causa del Coronavirus.

Fue por medio de una fotografía que la artista informó a su público de la situación que impera en su salud y de inmediato recibió toda clase de comentario para alentarla a salir adelante, además el periodista argentino, Javier Ceriani lo confirmó en su cuenta.

De manera textual la cantante escribió: “El Covid-19 llegó a mi. Agradezco de todo corazón su respaldo y mensajes de apoyo. También a la producción de #TuCaraMeSuenaUS por estar pendiente en todo momento de mi salud. La producción de Univision ha sido muy estricta con los protocolos”.

Entonces agregó: “La semana pasada nos hicieron la prueba dos veces y aunque salí negativa en ellas, este fin de semana (tercera prueba) salí positiva”.

“Durante los ensayos para interpretar a Alejandra Guzman me sentía asfixiada, pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando”.

Y explicó: “Mi intención era hacer un video hoy, pero lamentablemente esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas”.

“Es un proceso doloroso y màs cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo”.

Luego lanzó una advertencia: “Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie. Yo siempre salía con mi mascarilla, y considero he tomado todas las precauciones recomendadas por los expertos de salud. Por Favor, esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferentes maneras”.

Y finalizó: “En mi caso tengo todos los síntomas y les cuento que es horrible. Pero en nombre de mi amado padre saldré de esto con más fuerzas para estar de vuelta en los escenarios. #tucaramesuenaus – Los amo Melina León”.