“Si dio positivo es la primera vez que le daba Covid, está bien nada más tiene una tos seca y pues obviamente ya tiene varios días aislada, yo ya me hice la prueba y salí negativa, pero me la voy a volver a hacer mañana por cualquier cosa”, fue como respondió a una pregunta que le hicieron en redes.

“Jamás sentí que no me creyeran ni que dudaran de mí. Intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma, lo hicimos por ella y nada más por ella y yo estuve de acuerdo con eso” , escribió en Instagram sobre lo que vivió en ese entonces, afirmando que trataron de actuar lo más normal posible.

Melanie Carmona salió en defensa de su madre

“No necesito que digan que mis papás no estuvieron para mí ni que mi mamá no sé qué cosa, ella estuvo para mí siempre. Me tocaron los mejores papás del mundo. Yo decidí hablar del tema hoy porque yo quería hablarlo y ellos me apoyaron”, expresó Melanie mediante la red social.

Muchas de sus seguidoras admiraron la gran valentía de la hija de Alicia Villareal al decidir no guardar silenció y hablar respecto al tema y más que nada tomar acciones legales en contra de la persona que la agredió de manera sexual cuando ella tan solo era una adolescente dejando en claro que sus padres la han apoyado incondicionalmente. Archivado como: Alicia Villareal positivo Covid-19.