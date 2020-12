Melania Trump visita hospital infantil en Washington

La primera dama Melania Trump visitará por última vez este martes el hospital infantil en Washington

La visita al hospital infantil durante las fiestas navideñas forma parte de una tradición de hace más de 70 años

Las críticas por parte de los seguidores de Melania no se hicieron esperar: “¿Y los niños en los campos de “detención”? ¿Qué hay de ellos?, escribió un usuario

Melania Trump no permitirá que la pandemia de coronavirus le impida cumplir con una tradición de décadas de las primeras damas: la visita a un hospital infantil de Washington durante las fiestas navideñas, informó The Associated Press.

La esposa del presidente Donald Trump planeaba el martes su cuarta y última visita como primera dama al Hospital Nacional de Niños, prolongando una tradición iniciada hace más de 70 años por la primera dama Bess Truman.

El hospital tomó medidas para recibir la visita.

La primera dama se sentará en una silla frente a un enorme árbol de Navidad en el atrio del hospital, pero leerá para un pequeño grupo de niños debidamente distanciados en lugar de una multitud de pacientes y sus padres, personal del hospital y cantantes y bailarines.

Melania escribió en su cuenta de Twitter que visitaría el hospital para leer una historia navideña a los niños.

“Esta será mi cuarta visita allí y espero volver a pasar tiempo con tantos niños valientes y sus familias”, escribió la primera dama.

Sin embargo, los seguidores de Melania no tardaron en comentar la publicación en donde le preguntaron directamente si haría lo mismo con los niños de inmigrantes que se encuentran en centros de detención.

“¿Y los niños en los campos de “detención”? ¿Qué hay de ellos? ¿Le lees a ellos, Melania?”, escribió un usuario. “Está bien, pero ¿qué pasa con los niños en jaulas?”, inquirió otra persona.