Critican a Melania Trump por subastar su sombrero

Kate Andersen Brower, autora del libro First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies, declaró a CNN : “(La venta de su sombrero) da crédito a la idea de que los Trump siempre fueron descarados a la hora de hacer dinero y que Melania sigue demostrando que es una Trump hasta la médula”.

Mientras que un antiguo amigo íntimo de Melania Trump no identificado dijo a la misma cadena estadounidense de noticias: “¿Qué es lo siguiente? ¿La chaqueta?”. El declarante se refería a la chaqueta con la inscripción “I really don’t care. Do u?” (Realmente no me importa. ¿A ti sí?), que la exprimera dama lució durante un viaje a Texas en junio de 2018 para visitar las instalaciones que albergan a las familias detenidas que han cruzado sin documentos legales a Estados Unidos.