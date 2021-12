La esposa del expresidente estadounidense Donald Trump podría darle terrible noticia

Además, recientemente se reveló que no aspira a ser nuevamente la primera dama

Anuncian nuevo ‘camino’ ¿alejada de Donald Trump?

Melania Trump inicia nuevo proyecto alejado de ser primera dama. A semanas de que se haya revelado que no aspira ser de nuevo la primera dama de los Estados Unidos, la esposa del republicano Donald Trump anuncian ‘nuevo camino’ muy alejado de la Casa Blanca.

Se ha hablado mucho de las intenciones del expresidente de presentarse de nuevo a las elecciones, sin embargo, muchos dudan de que la exprimera dama Melania Trump lo acompañe en su intento por alcanzar de nuevo la oficina oval, y más ahora que anuncia una nueva ‘etapa’ en su vida.

Melania Trump ya no quiere ser la primera dama de EE.UU.

La esposa del expresidente estadounidense Donald Trump, no aspira a ser nuevamente la primera dama del país, un capítulo que considera “se acabó”, reveló la cadena CNN. “Ser primera dama de nuevo no es lo que ella quiere”, dijo una de las personas con las que conversó CNN y que, según ese medio nacional, tuvo una estrecha relación con la ex primera dama durante su paso por la Casa Blanca, relata la agencia de noticias Efe.

“Para ella -añadió la fuente-, fue un capítulo -y se acabó, y eso es todo”, señala el polémico informe. La versión periodística señaló que la esposa de Trump sólo ha sido vista públicamente una vez este verano, lo que podría confirmar este ‘abandonó’ al republicano.