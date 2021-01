Según el reporte de CNN, su fuente aseguró que Melania Trump “tampoco ayudó con la incorporación de la primera dama entrante, Jill Biden, con quien aún no ha hecho contacto”. Yahoo! Life mencionó que era complicado no comparar el comportamiento de Melania Trump con el que Michelle Obama tuvo con ella en las semanas previas a la toma de posesión del presidente Donald Trump. De hecho, apuntó la reseña de Yahoo! Life, Michelle Obama habló en noviembre sobre esta reacción en una declaración en su Instagram en la que criticaba al presidente Trump por retrasar una transición de poder sin problemas después de que Joe Biden ganó las elecciones de 2020. “Mi esposo y yo instruimos a nuestro personal para que hicieran lo que George y Laura Bush habían hecho por nosotros: llevar a cabo una transición de poder respetuosa y sin problemas, uno de los sellos distintivos de la democracia estadounidense”, escribió Obama. La exprimera dama agregó en ese entonces: “Invitamos a la gente del equipo del presidente electo (Donald Trump) a nuestras oficinas y preparamos memorandos detallados para ellos, ofreciendo lo que habíamos aprendido durante los últimos ocho años”.

Prosiguió: “Pero sabía que, por el bien de nuestro país, tenía que encontrar la fuerza y la madurez para dejar de lado mi ira. Así que le di la bienvenida a Melania Trump a la Casa Blanca y hablé con ella sobre mi experiencia ahí, respondiendo todas las preguntas que tenía, desde el mayor escrutinio que conlleva ser Primera Dama hasta lo que es criar niños en la Casa Blanca”.



Yahoo! Life comentó que no está claro por qué, según el reporte citado, Melania Trump no ha hecho nada por Jill Biden ni se ha acercado a ella en absoluto, como sí lo hizo Michelle Obama cuando ella llegó a la Casa Blanca.



Sin embargo, según el artículo de CNN, últimamente ha habido varios errores de comunicación en la Casa Blanca.



Una fuente mencionó al referido medio que Melania no estaba segura de si asistiría a la toma de posesión de Biden hasta que Trump tuiteó que no acudiría a ese evento, antes de que Twitter terminara por bloquearle la cuenta.

“No es la primera vez que se entera de lo que él está haciendo porque lo tuiteó antes de contárselo” a ella, expresó la fuente.