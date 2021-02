Asimismo, Winston Wolkoff dijo que existe un amor genuino entre Melania y el ex presidente. “No me di cuenta de eso, pero cuando ves su contacto visual y la seducción a través de esa mirada, se trata más de eso que de cualquier otra cosa”, aseveró.

En cuanto a los rumores de divorcio y los innumerables videos donde Melania desprecia claramente la mano de Donald Trump, Winston Wolkoff dijo que no había nada más alejado de la realidad y que esas acciones correspondían a una distracción de “lo que está pasando”.

Tras terminar la relación de amistad y profesional entre Melanis y Winston Wolkoff, la ex asistente escribió un libro sobre la esposa de Trump titulado “’Melania y yo: el ascenso y la caída de mi amistad con la primera dama”, donde ofrece detalles íntimos sobre la antigua pareja presidencial.

“Siempre fue su primera llamada telefónica, siempre, sin importar dónde estuviera. Y lo primero que decía era: “Oye, cariño, ¿cómo me fue?” Como si quisiera su aprobación”, agregó.

Stephanie Winston Wolkoff, una antigua amiga íntima de Melania, reveló que la conversación entre Trump y Melania era como un ritual para que ella le subiera el ego al ex mandatario.

De acuerdo con una ex amiga y asesora de Melania Trump, el expresidente Donald Trump siempre llamaba a su esposa después de cada aparición pública para que ella lo llenara de elogios y le dijera lo “maravilloso y grandioso” que era, informó The Daily Mail .

Aseguran que la ‘doble’ de la exprimera dama Melania Trump fue quien le hizo el desplante al ahora expresidente Donald Trump en Florida tras su reciente salida de la Casa Blanca.

Después de causar furor al abandonar la Casa Blanca vestida de negro como si estuviera de luto, la esposa de Trump volvió a sorprender a los usuarios de redes al bajar del avión presidencial en Florida con un atuendo completamente diferente, reseñó Telemundo.

El ‘desplante’ de Melania fue cuando se negó a posar para los medios provocando gran indignación. La esposa de Trump continuó caminando pese a que el exmandatario se detuvo para sonreír y posar frente a los reporteros.

El momento incómodo provocó en que redes los comentarios, críticas y teorías sobre la exprimera dama se intensificaran.

Los comentarios ante la actitud de la exprimera dama no se hicieron esperar : “Luce como la doble de Melania, no quiere que la molesten”, “¿Esa es la doble de Melania no?”, “Algo no concuerda”, “La vimos subiéndose al helicóptero con otro vestuario”, fueron algunos de los comentarios en Twitter recogidos por Telemundo.

