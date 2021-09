Dónde hallar películas gratis en internet Sin importar si disfrutas comedia, misterio, documentales o algo más completamente diferente, puedes hallar una gran selección de películas gratis en internet. En este artículo, daremos un vistazo a los 12 mejores sitios web y recursos para ver películas gratis en internet. He visitado cada uno de los sitios enlistados, y he probado unos cuantos videos de cada uno para asegurar calidad, verificar anuncios, y ver qué está disponible sin costo alguno. Cuando empiezas a buscar sitios web para ver películas gratis en internet, no pasará mucho tiempo antes de que te encuentres con sitios web de dudosa reputación. Algunos, de hecho, requieren de una membresía de pago o de suscripciones, mientras que otros brindan acceso a contenido de piratería. No obstante, sí hay muchos sitios web, aplicaciones y servicios de streaming que puedes utilizar para ver películas y shows de televisión legalmente y completamente gratis. Entre ellos están Cracke, The Roku Channel, IMDb TV, Tubi, Vudu y más. Relacionado Estas personas recibirán un nuevo cheque de estímulo la próxima semana 10 formas de ahorrar dinero en medicinas de recetas 9 cosas sencillas que puedes hacer todos los días para estirar cada dólar Si estás buscando una lista completa de formas gratis para ver películas que normalmente tendrías que pagar para ver, probablemente no las hallarás en esta lista. En vez de eso, he reunido 12 formas completamente legales de ver películas gratis en internet. La mayoría de ellas tiene publicidad que los apoya. Nota bien que “Ad Pain” (la frecuencia de la publicidad) se califica de baja a alta con base a la longitud y la frecuencia de la interrupción de los anuncios. Si buscas una experiencia completamente libre de anuncios, asegúrate de echar un vistazo a Kanopy o Hoopla, que están apoyados por organismos educativos. Servicio de Streaming Es el mejor en Apoyado por Ad Pain Kanopy Contenido educativo y documentales Librerías y universidades Ninguno Hoopla Éxitos de Hollywood; Ver sin estar en línea Librerías Ninguno Crackle Shows clásicos, Películas de comedia, favoritos de estrellas Publicidad Alto IMDb TV Éxitos de TV y Mejores éxitos de Hollywood Publicidad Moderado Pluto TV Tv en vivo Publicidad Moderado The Roku Channel Tv de Reality y en vivo Pulblicidad Moderado Tubi Tv de Reality y show para niños Publicidad Bajo YouTube Shows para niños y familiares Publicidad Moderado Popcornflix Películas independientes Publicidad Alto Vudu Tesoros ocultos Publicidad Moderado Crunchyroll Anime Publicidad Bajo Yidio Variedad Otros sitios web (colocador de contenidos) Varía Cuando visitas uno de estos sitios web o bajas la aplicación, podría ser que tengas que crear una cuenta gratuita para continuar. Sin embargo, no deberías tener que descargar nada o ingresar algún tipo de información de pago para tener acceso al contenido gratuito. A lo mucho, podría ser que tengas que desactivar tu bloqueador de publicidad si estás viendo algo en internet. A continuación, encontrarás información detallada de los 12 tipos de lugares diferentes donde puedes ver legalmente películas gratis en internet y shows de televisión. Kanopy Géneros: Cine clásico, comedias, drama, documentales, películas independientes, cine mundial

El mejor en: Contenido educativo y documentales

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), Computadora (sitios web), TV (aplicación/casting) Kanopy se alía con miles de librerías públicas y universidades para brindar películas y shows libres de publicidad. Puedes usar tu identificación de biblioteca o email del colegio para acceder al contenido en tu TV, teléfono móvil, tableta o en internet. Ingresé el número de mi identificación de biblioteca y luego usé mi nombre y mi dirección de email para crear una cuenta de Kanopy. Una vez que estás registrado, puede ver hasta 10 episodios de TV o películas por mes. En la parte superior de la pestaña, encontrarás un número que indica cuántos “créditos” te quedan durante el mes o cuántos programas puedes ver. Puedes disfrutar ilimitadamente en la sección de Kanopy Kids. Además de películas gratuitas, Kanopy también brinda acceso gratuito a documentales sobre cultura, arte, negocios, educación, estudios mundiales, salud y más. Conforme avanzaba en la sección, no vi muchos títulos conocidos. No obstante, la sección enomr de películas independientes, documentales y cine mundial fue suficiente para que yo siguiera explorando a lo largo de muchas páginas de títulos interesantes.

Una vez que has hallado una película que te gustaría ver, puedes dar click en el título para leer información adicional, títulos similares y comentarios, que a menudo incluyen recomendaciones útiles. La mayoría de los videos también incluyen calificaciones, subtítulos y transcripciones. Kanopy está disponible como una aplicación móvil en iOS, Android y dispositivos Amazon Fire. También puedes tener acceso a la aplicación de TV vía Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Samsung Smart TV, Roku, Telstra TV o Chromecast. Si no tienes acceso a ninguno de estos dispositivos, también puedes conectar tu computadora o tu televisión usando un cable HDMI para mirar Kanopy en tu TV. Para más información sobre cómo empezar y qué hay disponible, asegúrate de revisar nuestras reseñas de Kanopy. Pros: Contras: No hay publicidad Limitado a 10 vistas por mes Amplia variedad de temas, especialmente si buscas documentales o películas educativas. El contenido no es descargable Tendrás que abrir sesión o crear una cuenta para verlo

Hoopla Géneros más encontrados: Acción y aventura, comedias para niños, documentales, familiares, romance, ciencia ficción, Thrillers

El mejor en: Sion publicidad, lo puedes ver offline

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), Computadora (sitio web), TV (aplicación/casting) Hoopla es un servicio digital de Midwest Tape ,que es el proveedor líder de entretenimiento y medios para las bibliotecas públicas en Norte América. Encontrarás videos digitales (películas y shows de TV) así como música, audiolibros, libros electrónicos y más de 1,500 bibliotecas. Hoopla funciona justo como una biblioteca pública, lo cual quiere decir que puedes prestar instantáneamente películas digitales en cualquier momento en cualquier momento por medio de credencia de biblioteca. Si todavía no tienes una cuenta, te inscribes gratuitamente en línea. Necesitarás estar con sesión abierta para poder “prestar” contenido. Una vez que lo hayas hecho, puedes ver títulos, todo lo que ya has prestado, recomendaciones basadas en lo que previamente has prestado, qué es popular y cualquier cosa que hayas puesto en favoritos. También puedes dar click “browse” en la parte superior de la pantalla o buscar títulos por medio de la barra de búsqueda.

Después de que hayas encontrado algo de tu interés, puedes ver los detalles y la descripción así como la calificación de otros usuarios de Hoopla. Cuando ya algo haya captado tu atención, sólo da click en “borrow”. Saldrá un mensaje que te avisará cuánto tiempo tendrás acceso a lo elegido (normalmente son 2-3 días) y cuando está disponible para streaming, bajar o ambos. El título se regresará solito cuando sea el momento. Una vez que hayas prestado una película o un show, puedes verla en cualquier momento sin publicidad. Normalmente hay subtítulos disponibles. Además de películas gratuitas en internet y shows de televisión, Hoopla también provee acceso a audiolibros, libros electrónicos y música gratuita y más. Puedes ingresar a Hoopla en cualquier navegador o dispositivo Apple o Android. También puedes hacer streaming vía Amazon Fire TV, Chromecast o Roku. Pros: Contras: No hay publicidad durante los programas de TV y películas que hayas prestado Tienes que estar con sesión abierta con tu credencial de la biblioteca o crear una cuenta gratuitamente, para poder ver el contenido. El contenido es descargable una vez que lo has visto, algunas veces. Sólo puedes ver 5 títulos cada vez. Una gran variedad de contenido y medios.

Películas en Crackle Géneros más encontrados: Acción, clásicos, comedia, drama, Thriller, Reality, originales, documentales

El mejor en: Shows clásicos, películas de comedia, favoritos de estrellas

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). Parte de Chicken Soup for the Soul Entertainment y Sony Pictures Television, Creackel es un servicio de streaming que tiene contenido original así como películas y shows de TV gratuitos adquiridas de otras compañías. Encontrarás ambas cosas, nuevas y viejas películas y shows de televisión en una gran variedad que incluyen talentos ocultos así como nombres famosos. Conforme avanzaba en la página de las categorías, reconocí a la Roca, John Travolta, Ashton Kutcher, Steve Carell, Gene Wilder, Chase Elliot y más. Hay algo para todos en Crackel con una gran cantidad de categorías, por ejemplo, “automóviles, trenes y aviones”, “clásicos de verano”, “escuela en casa”, “documentales” y “clásicos”. Esta network de entretenimiento de uso gratuito está disponible en muchas plataformas populares que incluyen navegadores como, Amazon Fire TV Etick, Chromecast, Roku, Android y dispositivos Apple. Para una lista de todos los dispositivos disponibles, visita el sitio web. Con Crackel, no tienes que crear una cuenta para comenzar el streaming. Pero si quieres guardar cualquier película para que la veas luego, tendrás que abrir sesión. Crear una cuenta es fácil y gratis; simplemente da click en “abrir sesión” en la página de inicio. Ya sea que crees una cuenta gratis o comiences a usarla de inmediato, tienes que ver unos cuantos anuncios. Eso significa que tendrás que desactivar cualquier bloqueador de publicidad antes de comenzar a hacer streaming. De acuerdo con el sitio web, dejar que los comerciales se muestren permiten que Crackle asegure que permanecerá gratis en EE.UU y Australia.

Antes de que una película comience, unos cuantos anuncios pasarán. Después de que comience, tendrás un periodo de cortes comerciales a lo largo del la película. El video en la captura de pantalla de arriba es de una hora y 40 minutos de duración, y puedes apreciar que hay 8 cortes comerciales después de que arranca. Durante el corte, tuve la oportunidad de interactuar con una comercial de 30 segundos o mirar comerciales regulares para un descanso normal (alrededor de 2.5 minutos). En la pantalla de bajo de la película, podrás tener opciones de añadir a la lista de ver después (si estás con sesión abierta en una cuenta gratuita), compartirla en los medios sociales, ver detalles sobre la película y mirar recomendaciones de películas similares. Además de los detalles y la descripción, también podrás apreciar por qué es buena. Pros: Contras: Excelente variedad y calidad de streaming Añgunas películas y shows sólo están disponibles por un periodo de tiempo limitado debido a un acuerdo con los proveedores de programación. Puedes optar por qué tan largos serán los comerciales El contenido de puede verse a menos que se esté en línea. No tienes que crear una cuenta para tener streaming

IMDb TV Géneros importantes: Comedias, Chills & Thrills, acción y aventura, romance, documentales, ciencia ficción, familia, drama

El mejor en: Éxitos de televisión y lo mejor de Hollywood

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). Amazon es el dueño de este. IMDb TV es otra fuente gratuita de videos de streaming que se apoyan con los comerciales. Puedes tener acceso a películas gratis en internet con la aplicación IMDb, el sitio web de IMDb, la aplicación de Amazon Prime Video y los dispositivos Amazon Fire TV. Tendrás que abrir sesión para tener acceso al contenido gratuito de IMDb TV, pero puedes crear una cuenta gratuita. Además, puedes ingresar usando tu cuenta de Amazon, Facebook, Google o Apple para poder emplear el contenido. Una vez que ya ingreses, podrás ser capaz de usarlo y ver películas y shows, colocar videos a la lista de ver y guardar si necesitas pausar el video y resumirlo después en otro momento o en otro dispositivo. No importa cómo optes por abrir sesión o en qué dispositivo lo uses, los videos de IMDb TV no pueden ser comprados o descargados para cuando no estés en línea. Eso significa que tendrás que mirar unos cuantos anuncios. En la foto de abajo, puede ser que hay seis anuncios en la película de 90 minutos. Conforme avanzas en la película o show, tienes la opción de habilitar la función “X-Ray”. Esto muestra pequeños espacios en la esquina de la pantalla con datos interesantes que son importantes para la escena que está pasando. Del otro lado de la pantalla puedes ajustar las opciones de película, calidad de video, audio y tamaño de pantalla. Cuando visité IMDb TV, hallé muchos títulos populares en la sección de “agregados recientemente”, como “Sweeney Todd”, “Scent of a Woman”, “No Strings Attached”, “Colloteral”, y “Atonement”. Además de los éxitos de TV y lo mejor de Hollywood, también hallarás originales de IMDb TV y una sección completa de “Gemas ocultas”. Pros: Contras: Títulos populares y gemas ocultas Selección limitada Ajuste de calidad de video (hasta HD) El contenido no es descargable Puedes optar por ver datos interesantes a lo largo de la película con la opción “X Ray”. Tendrás que abrir sesión o crear una cuenta para usarlo.

Las películas de Pluto TV Géneros importantes: Películas nostálgicas, Sitcoms, dramas de televisión, acción, comedia, drama, familiar, Indies

El mejor en: TV en vivo

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). En Pluto TV, encontrarás siento de canales de TV gratuitos y miles de películas gratuitas en línea. El servicio de televisión por internet ofrece contenido libre de publicidad que incluye televisión en vivo y títulos populares. Puedes tener acceso a Pluto Tv en línea con tu computadora, dispositivo iOS o Android. También puedes usar Pluto TV o Amazon Fire TV, Chromecast, Playstation, Roku, Samsung y Vizio . Utilicé mi computadora para visitar el siwio web. Cuando ingresé por vez primera, di click en “Watch Free Now” para comenzar. De ahí, fui capaz de elegir “Live TV” o “Populares”, en la parte superior de la pantalla. “Populares” contiene muchas categorías que incluyen los géneros mencionados anteriormente además de las mejores series, nuevas películas y más. Si estás buscando TV en vivo, encontrarás una sección gigante de canales gratuitos. Puedes navegar por canales en vivo por categoría, como películas, noticias, reality, comedia, clásicos, deportes, niños y más. Son miles de canales televisivos populares incluidos, como TV Land, MTV, CSI y Comedy Central. En ambas opciones tendrás publicidad periódica de la misma forma que pasaría en la TV tradicional. En mi experiencia, los comerciales salían alrededor de cada 8 minutos. No necesitarás crear una cuenta para comenzar con el contenido streaming, pero es gratis registrarse si lo deseas. Una cuenta te permite mantener registro de tus favoritos y los canales así como de actualizaciones de nuevo contenido. Pros: Contras: Una amplia variedad de títulos populares así como canales de TV en vivo Comerciales frecuentes No necesitas una cuenta para usarla El contenido no es descargable

The Roku Channel Géneros: Familiar, aventura, drama, reality, anime, deportes, noticias

El mejor en: reality y TV en vivo

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). El Roku Channel es otra fuente libre de publicidad que brinda acceso a contenido de streaming. Incluye TV en vivo y títulos populares. No tienes que tener un dispositivo Roku para tener acceso. También está disponible en los navegadores web así como en iOS, Android y Amazon Fire TV entre otros. Mi computadora fue el medio por el que probé el sitio web de Roku Channel y observé películas gratis en internet. Inmediatamente quise registrarme y crear una cuenta para tener acceso a premium, y así seguir con las películas en el momento en que las dejé, y también que tuviera recomendaciones según mis preferencias. Sin embargo, no se requiere cuenta para el contenido. Sí tuve que deshabilitar mi bloqueador de anuncios antes de ver cualquier cosa. En la película de arriba, puedes apreciar que hay seis cortes comerciales a lo largo de la película (1 hora 37 minutos), que significa que puedes predecir un comercial cada 16 minutos. Para la mayoría de las películas, las opciones de pantalla también están disponibles. Al momento de escribir, Roku Channel tenía unos cuantos títulos populares, como “Wolf of Wall Street”, “Devil Wears Prada”, “Air Force One”, y “Ghost”. Los canales de TV contenidos son Now This, Tastemade, DIY Daily, TMZ y USA Today sólo por mencionar algunos. Pros: Contras: No tienes que crear una cuenta para el stream El contenido no es descargable Hay títulos populares y televisión en vivo Las membresías premium son de paga Hay pocos anuncios comparados con otros sitios gratis de películas gratis en internet

Películas documentales, familias y más en Tubi Géneros: Acción, clásicos, comedia, documentario, drama, películas familiares, películas extranjeras, películas independientes, programas para niños.

El mejor en: Reality TV y programas para niños

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). Tubi es un servicio de streaming que se apoya en comerciales y que pertenece a Fox Corporation. Encontrarás miles de películas y programas de TV que puedes observar lega y gratuitamente vía Tubi. Para comenzar, visitar el sitio web o descarga la aplicación usando uno de los siguientes dispotivos: Android, iOS, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Xfinity X1, Xbox, Samsung Smart TV, Sony Smart TV o Playstation. Para una lista de los dispositivos con compatibilidad y cómo usar Tubi, visita el sitio web. Además de películas populares, tubi ofrece shows populares de canales de TV, como A&E, Fox, Lifetime y otros. Encontré muchos shows populares, como “The Bachelor”, y “Dance Moms”, así como unos títulos no tan recientes, como “Ernest Goes To School”, “The Temptations”, y muchos otros. Cuando revisé Tubi, visité el sitio web. No tuve que crear una cuenta. En vez de eso, pude optar por comenzar con programa de inmediato. Cuando halles una película o show, puedes dar click para que se reproduzca inmediatamente. No me topé con ningún comercial en los videos, pero puede ser que salgan unas cuantas veces durante la película o programa. Tendrás que desactivar tu bloqueador de anuncios para comenzar. De bajo de la película, habrá una pequeña descripción con datos de producción y sugerencias para títulos que también pueden gustarte. Pros: Contras: No necesitas una cuenta para el contenido El contenido no es descargable La calidad del video se puede ajustar hasta HD No hay una amplia selección de títulos populares No hay mucha publicidad

YouTube Géneros: Animación/infantiles, documentales, comedias, acción y aventura, romance, clásicos, horror, drama

El menor en: Familia y niños

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). Si entras a Youtube, puedes apreciar miles de videos gratuitos. Además del contenido original subido por usuarios, también puedes hallar una amplia variedad de películas gratis en internet disponibles en Youtube. Aunque Youtube TV requiere de una suscripción, hay unos cuantos títulos que puedes seleccionar de forma gratuita. Para saber la selección actual de películas que son gratis, visita esta página de Youtube. Hallarás muchos títulos populares para niños, documentales y favoritos clásicos. Aunque no tendrás que crear una cuenta para poder navegar o seleccionar películas gratis, tendrás que iniciar sesión para verificar tu edad si el contenido es R. Una vez que hayas elegido una película, simplemente da click para comenzar. Los anunciones funcionana como en cualquier otro video de Youtube, y el reproductor también luce muy similar. Puedes ajustar las opciones, calidad y modo de pantalla si estás en línea. De bajo de la película, estará una breve descripción que incluye datos de producción y comentarios. Pros: Contras: No necesitas una cuenta para el contenido No todas las películas son gratis, incluso las que tiene anuncios Anuncios cortos y no tan frecuentes Selección limitada Cantidad buena de opciones de películas para niños y familia No puedes organizar las películas gratuitas por categoría

Popcornflix Géneros: Drama, acción, horror, Thriller, comedia, romance, ciencia ficción, misterio, familiar, películas extranjeras, documentales

El mejor en: películas independientes

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). Popcornflix es un servicio gratuito de streaming que se apoya en publicidad cuyo propietario es Screen Media Ventures, que fue adquirido por Chicken Soup for the Soul Entertainment en 2017. Hallarás películas gratis shows TV, series web y videos virales en Popcornflix. El sitio en su mayoría contiene películas independientes, lo cual lo convierte en un gran lugar de gemas ocultas. Una vez que ya hayas escogido una película o programa, puedes comenzar instantáneamente después de uno o dos previews. No es necesario que crees una cuenta para poder usar contenido en Popcornflix, pero tendrás que pausar o desactivar cualquier bloqueador de anuncios que tengas. Junto con el video, podrás apreciar una barra lateral de opciones que te permiten ver qué se reproducirá luego, qué comentarios hay sobre el video, GIFs creados para la película e información adicional sobre la película. Puedes tener acceso a Popcornflix por medio de un navegador web en tu computadora o con Apple TV, iOS, Android, Roku, Amazon o Xbox. Pros: Contras: El streaming comienza al instante sin necesidad de una cuenta No encontrarás muchos títulos conocidos o programas si eso es lo que estás buscando Puedes leer los comentarios de otros en el momento original en el cual los colocaron en la película El contenido no es descargable

Vudu Géneros: Comedia, horror, familia y niños, acción, aventura, clásicos del cine, crimen y suspenso, drama, documentales

El mejor en: Gemas ocultas

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). Antes propiedad de Walmart, Vudu es ahora una tienda digital y proveedor de servicio de streaming perteneciente a Fandango Media. Puedes rentar y comprar películas de Vudu, pero también encontrarás una selección de películas gratuitas y programas de TV que puedes disfrutar con anuncios. There are 27 categories to choose from that feature free movies and shows including the genres listed above. You’ll also find categories such as star-studded favorites, most-watched movies and hidden gems. Para comenzar en Vudu, necesitarás crear una cuenta gratuita que use tu nombre y dirección de correo. Una vez que estés con sesión iniciada, instantáneamente podrás disfrutar de cualquier título que diga “sin anuncios”. Cuando selecciones una película o show que te interese, generalmente tendrás que pasar por dos o tres comerciales antes. Después de eso, más anuncios saldrán periódicamente a lo largo dele video. Puedes escoger entre SD y HDX en cuanto a calidad de video, y la mayoría tiene opciones adicionales. Vudu también está en Roku, Android, Apple, PlayStation y Xbox, así como por medio de cualquier navegador web. Pros: Contras: Una amplia variedad de películas y programas de TV gratis Necesitas una cuenta “My Vudu” te permite mantener un registro de lo que has o quieres disfrutar El contenido no es descargable No todo el contenido es gratis

El animado Crunchyroll Géneros importantes: Anime (acción, aventura, comedia, drama, thriller, entre otros) y drama (chino, Japonés, coreano, entre otros)

El mejor en: Anime

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). Crunchyroll es un compañía WarnerMedia que transmite anime en una cifra elevada de países y territorios. Si eres fan del anime, este es para ti. Hallarás títulos populares y originales de Crunchyroll disponibles gratis. Al navegar por los animes populares, aprecie más de 1,100 episodios de “One Piece”, más de 140 de “Black Cover” y más de 90 episodios de “My Hero Academia” al momento de escribir. Otros populares son “Attack on Titan”, “Naruto” y no se termina ahí. La mayoría del contenido tiene actores de voz en japonés con subtítulos en inglés, pero hay unos cuantos doblados al inglés. Aunque no necesitas crear una cuenta para poder reproducir el contenido vía Crunchyroll, verás anuncios que salen para ofrecerte que pagues una cuenta premium. La membresía te permite disfrutar de contenido ilimitado sin anuncios, tener acceso a nuevos episodios una hora antes de que se estrenen y bajar programas para cuando no estés conectado. Cuando seleccionas un video, serás capaz de comenzar el streaming en línea al instante sin tener que iniciar sesión. Si quieres añadir al video a una lista, necesitarás crear una cuenta gratis. No tuve que desactivar mi bloqueador de anuncios para comenzar el streaming, y los comerciales aparecieron sólo unas cuantas veces en un episodio de 25 minutos. Pros: Contras: Publicidad poco frecuenta y corta durante los videos Las nuevas entregas están disponibles sólo para miembros premium No tienes que crear una cuenta para el streaming El contenido no puede ser descargado a menos que tengas una suscripción premium Programas, manga y juegos disponibles además de películas

Yidio Géneros: Drama, romance, comedia, acción, aventura, niños y familia, horror, crimen, misterio, animación

El mejor en: Variedad

Plataformas: Aplicación (teléfono/tableta), computadora (sitio web) y TV (aplicación de TV/casting). A diferencia de otros sitios web en la lista. Yidio es un recolector de videos que recopila vínculos a películas gratis en internet y shows de TV disponibles en otros servicios de streaming. En vez de ver un reproductor de contenido directamente en Yidio.com, puedes buscar rápidamente títulos entre una variedad de otras plataformas, como Tubi, Vudu, Crackle, The Roku Channel y otros. Aunque sí hay videos que sólo son de paga, como en Amazon Prime, Hulu, Disney+, Netflix, puedes filtrar tus resultados para que sólo haya películas o shows de TV gratis. Para la mayoría de las ligas de los videos en Yidio, puedes disfrutar vía cualquier navegador, con tu teléfono inteligente o tableta, por medio de un reproductor de medios o en una consola de juegos. Para una referencia rápida en que servicios de streaming son compatibles en qué dispositivos, revisa esta información de Yidio. No necesitas crear una cuenta para usar Yidio, pero registrarse es gratis si es que quieres monitorear tus preferencias. Una vez que has encontrado un video, simplemente da click en el título para que sepas dónde está disponible. Por ejemplo, di click en “The Shining”. Puedo saber si está disponible en algunos servicios de suscripción de paga y para rentar en línea en Amazon, Vudu y en algún otro sitio. Pero también está completamente gratis en IMDb TV. Luego del click al símbolo de reproducción, me redirigieron al sitio web de IMDb TV para disfrutar la película gratis. Si tienes una película específica en la mente, Yidio es una gran herramienta para buscar si está disponible gratis en internet. Pros: Contras: Miles de películas de numerosas fuentes de donde elegir No hay películas directamente disponibles en Yidio, lo que quiere decir que siempre tendrás que visitar un segundo sitio web No necesitas una cuenta para usar Yidio No todas las películas son gratis Hallarás ligas para películas y shows de TV