Ahora, Biden no solo tuvo que lidiar con sus tres caídas al caminar por las escaleras rumbo al avión presidencial, sino también con la tormenta de memes y bromas que se han desatado en Internet desde ayer viernes en formato de imágenes, videos y gifs.

Al menos en aquel entonces no existían las redes como Facebook, Instagram ni Twitter, por lo que el bochornoso momento no se replicaba al instante con un alcance mundial como ocurre en la actualidad, donde todo puede saberse en cuestión de minutos con un tan solo un clic.

De hecho, el New York Post ha dicho que la polémica triple caída de Biden al subir las escaleras rumbo al avión el viernes ha ocasionado la creación de sus primeros memes como presidente de Estados Unidos, un suceso que recordó los pasos inestables que dio el expresidente Gerald Ford al descender de la aeronave en 1975 .

Un resbalón, otro y otro. La caída del presidente Joe Biden al subir al avión Air Force One ayer viernes ha originado, como era de esperarse, una ola de memes que con seguridad ha sacado más de una carcajada a los usuarios en redes sociales.

‘Chair Force One’, tuiteó el defensor de los derechos de armas Kyle Kashuv al compartir una imagen editada de Biden sentado en un salvaescaleras Easy Climber justo en la escalera del avión Air Force One donde Biden tropezó varias veces.

“Joe Biden vs Sasuke fue la batalla de anime más grande”, tuiteó un usuario con una foto compuesta por Biden y el personaje de manga Sasuke Uchiha. Otros conectaron el tropiezo de Biden con el hecho de que Instagram se cayó brevemente el viernes. “Me dirijo a Twitter para ver si Instagram está caído para todos”, escribió un usuario , ilustrando la lucha con las imágenes de los pies resbaladizos del presidente.

El viento pudo influir en la caída de Biden

“#BidenFall es una tendencia, por lo que es un recordatorio de que bajo (el mandato) Biden, las muertes han disminuido cada semana y ya alcanzamos 100 millones de vacunas”, tuiteó el abogado de derechos humanos Qasim Rashid.

“La historia no es sobre el viaje del presidente Biden cuando ingresó al Air Force One. Se trata de la rapidez con que se recuperó”, tuiteó Scott Dworkin, cofundador y director ejecutivo de la Coalición Demócrata, según la reseña publicada por el New York Post.