Cualquier artista del maquillaje te dirá que el maquillaje barato puede hacer mucho y no tienes que pagar una fortuna en artículos como rubor, sombras, pintalabios y mascara para lograr una apariencia de lujo. Las marcas de farmacia como Maybelline han estado con nosotros por años, porque, evidentemente, hacen algo bien. Y también tienen celebridades apoyándolas. La artista de maquillaje de What Not to Wear le dice a ABC News no optar siempre por el pintalabios que tiene un logo. “Definitivamente querrás ahorrar cuando se trate de pintalabios, mascaras, lápices, lápices para cejas y cosas así,” dijo.

De hecho, sus visitas a fábricas de maquillaje revelaron que podría no haber siempre una gran diferencia en cómo se hacen los productos caros y los baratos. “Estás pagando por el empaque, la marca y los famosos.” Advierte que cuando se trata de cuidado para la piel deberías gastar más porque “la tecnología realmente está en esas fórmulas y es demasiado caro ponerlas en una marca de farmacia.” Así que si necesitas un nuevo pintalabios para este fin de semana, aquí hay 15 marcas baratas de maquillaje que te harán verte fabulosa y ahorrar.

1. Flower

La antigua vocera de Cover Girl y Charlie’s Angel, Drew Barrymore tiene una nueva línea de maquillaje con productos de menos de $13. Tiene todos los colores de barniz y esas codiciadas cremas BB.

2. Maquillaje e.l.f.

Eyes Lips Face es lo que e.l.f. significa. Nacida en Nueva York en 2004, la línea es ahora popular en todo el mundo con productos que pueden ser tan baratos como $1.