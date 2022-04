Si solo quieres leer un libro de ventas, este es el que necesitas. Muestra una gran variedad de tácticas para asegurar tus ventas en la proporción que las necesitas. Las técnicas de Gitomer para cerrar un trato te asegurarán que no pierdas el tiempo, que lo hagas de una forma eficiente sin ser avasallador.

4. El libro de Cómo las cosas pequeñas hacen una gran diferencia – The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference de Malcolm Gladwell

En esta era en la que Internet permite a compañías de todos los tamaños vender gracias al boca a boca, este libro tiene l clave para cualquiera que quiera iniciarse en el mercado de empresa. Gladwell ilustra con casos como la odisea de Paul Revere, que alertó a los norteamericanos de que los británicos atacaban, a las iniciativas “Calidad de Vida” en la ciudad de New York que hicieron que el índice de criminalidad cayera en picada en los 90′s. Tus técnicas de marketing no estarán completas hasta que leas este clásico del new age.