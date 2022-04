¿Sabías que hay estufas de acero inoxidable menores a 24 pulgadas de ancho? ¡Estas se convertirán en tu opción favorita para decorar tu cocina! Este tipo de estufas se encuentran disponibles con un precio a partir $600 dólares en tiendas como Best Buy .

¿Tienes un departamento pequeño o deseas optimizar el uso de tus espacios? ¡Elige los electrodomésticos perfectos para cocinas pequeñas! No es de extrañar que sean cada vez más las personas que se inclinan por el uso de electrodomésticos de gama ligera, y esto es porque, en promedio, los apartamentos de Estados Unidos poseen un área de 882 pies cuadrados, o el equivalente a 81.9 m2.

Existe una gran cantidad de opciones para integrar una parrilla empotrable a tu cocina, y los rangos de precios varían lo suficiente como para adaptarse a todos los presupuestos; por ejemplo, en tiendas como The Home Depot encontrarás opciones desde $230 dólares ¡un precio que te hará ahorrar muchos dólares!

Otro de los mejores electrodomésticos para cocinas pequeñas son las parrillas eléctricas, que te ayudarán a ahorrar dinero y espacio de una manera creativa, además de que no necesitas un presupuesto elevado para poder cocinar todas tus recetas favoritas en el momento que lo desees.

7. Congelador portátil

Una excelente manera de ahorrar espacio en la cocina es eligiendo utensilios y electrodomésticos portátiles de peso ligero, como lo es un congelador portátil, el cual puedes colocar en lugares como el sótano o el garaje para liberar espacio en tu cocina sin crear dificultades en su uso diario.

Los refrigeradores portátiles vienen en todos los tamaños y diseños, por lo que no te será difícil encontrar uno que se ajuste a tu presupuesto o necesidades; encuentra el tuyo con un rango de precios de entre $400 y $1.200 dólares en tiendas como The Home Depot o Best Buy.