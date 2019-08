Página

1 de 2

¡Inicia el día con una carcajada!

Los mejores chistes cortos para hacerte llorar de la risa

¿Por qué es tan bueno reír? ¡te lo contamos!

La risa es más que un gesto que demostramos cuando algo nos causa gracia o felicidad, es un mecanismo que tiene el organismo que nos permite prevenir enfermedades, dormir mejor, lucir más jóvenes y aliviar los dolores que algunas veces se llegan a presentar en nuestro cuerpo. Te contamos los 15 mejores chistes cortos para llorar de risa.

Por este motivo, es aconsejable empezar el día con una sonrisa y, si se puede, con una sonora carcajada que nos levante el ánimo y nos haga tener pensamientos positivos durante el día.

Beneficios de la risa:

Es capaz de ayudarte a reducir tus niveles de estrés

Regula la presión sanguínea

Actúa como anti inflamatorio

Mejora la respiración

Ayuda a facilitar la digestión

Pero si por algún motivo sientes que no tienes muchos motivos para reír, o simplemente te encuentras en un momento donde no te apetece escuchar un chiste, los científicos aconsejan que finjas la risa: ¿sabías que el cerebro no sabe distinguir una risa genuina de una fingida?, por este motivo los efectos en el organismo son los mismos aunque tu risa no sea espontánea ¡vale la pena intentarlo!

Hoy te presentamos los 15 mejores chistes cortos para ayudarte a empezar el día ¡con una sonrisa! Serán capaces de arrebatarte tus mejores risas y, lo mejor de todo, es que podrás compartirlo con todas tus amistades sin importar su edad o gustos; ahora sí, ¡a reír un poco!

Chiste #15.

— ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer?

— Magordito

Chiste #14.

— Buenos días, quería una camiseta de un personaje inspirador.

— ¿Ghandi?

— No, mediani.

Chiste #13.

— ¿Dónde cuelga Superman su supercapa?

— En superchero

Chiste #12.

— Buenos días. Busco trabajo.

— ¿Le interesa de jardinero?

— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!

Chiste #11.

— ¿Qué es un pez en un cine?

— Un mero espectador

Chiste #10.

— ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ?

— Porque siempre están cambiando de tema.

¿Te has reído hasta ahora? Quizá sea momento de ir a contarle un chiste a tu mejor amigo, seguramente le alegrarás la mañana con estos tiernos chistes, además de que le ayudarás a oxigenar los pulmones y obtener todos los beneficios de este pequeño momento de alegría.

Chiste #9.

— Mamá, en el cole me llaman despistado.

— Niño, que esta no es tu casa.

Chiste #8.

— Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco?

— Padece uzté un ozito.

Chiste #7.

— ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?

— Depende del tiempo.

— Bueno, pongamos que llueve.

Chiste #6.

Un hombre entra en un restaurante y el camarero le pregunta:

— ¿Vino blanco el señor?

— No ha sido al ver los precios.

Chiste #5.

— Que hamster más bonito

— Si se llama Sam

— ¿Y dónde lo compraste?

— En Hamsterdam