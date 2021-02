¿Cuál es el mejor banco de Estados Unidos? [Negocios/Online]

Charles Schwab

Fundado en 1973 bajo el nombre de Charles Schwab & Co., este banco tiene una importante presencia en estados como California, Arizona y Connecticut.

Se trata de una opción asequible para la mayor parte de la población, ya que es posible abrir cuentas de cheques y de ahorros sin tener que mantener un balance mínimo mensual o pagar cuotas de mantenimiento.

En este banco se pueden realizar inversiones, ahorros, solicitar préstamos y realizar transferencias internacionales, aunque algunos expertos han catalogado a su sistema como uno de los menos favorables para el consumidor promedio, ya que las tasas de interés para las cuentas de cheques y de ahorros son bajas en comparación con otros bancos.

Alliant Credit Union

Con más de 500,000 usuarios en Estados Unidos, Alliant Credit Union es uno de los bancos online más buscados por los usuarios, gracias a que ofrece un amplio rango de servicios y a que sus tasas de interés son altamente competitivas.

Dos de sus ventajas se centran en el hecho de que las cuentas de cheques y de ahorros no requieren del pago de una tarifa, además de que es posible abrir cuentas de ahorros para menores de edad. ¿La desventaja? Un exceso en la cantidad de dinero transferido resulta en un pago que resulta mayor que en otras instituciones bancarias del mismo tipo.

First Foundation Bank

Los cuarteles principales de esta banca en línea, fundada en 2007, se encuentran en Irvine, California. Este banco solicita una cantidad mínima de $100 dólares por la apertura de una cuenta personal, mientras que para abrir una cuenta de ahorros online es necesario realizar un depósito mínimo de $1,000 dólares.

Las únicas sucursales de estos bancos en Estados Unidos se encuentran en Hawái y en Nevada, por lo que, de abrir una cuenta en First Foundation Bank, será prácticamente acudir de manera presencial para resolver cualquier duda o aclaración.

NBKC Bank

Inicialmente conocido como Horizon National Bank, NBKC fue fundado en 1999, y en 2015 cambió su nombre a NBKC. Este banco es una gran opción para realizar transacciones en línea, además de que ofrece acceso a aproximadamente 34,000 cajeros automáticos en todo Estados Unidos.

Se espera que este banco continúe generando adeptos, gracias a sus bajas tarifas de uso y a las tasas de interés competitivas.

Simple

A partir del 7 de enero de 2021, Simple, una banca online que operó desde 2009, comenzará a funcionar exclusivamente bajo el auspicio de BBVA Estados Unidos.

Este banco no solicita pagos mensuales por sus servicios, y tampoco cobra cuotas especiales por los excedentes en transferencias. Asimismo, el usuario no tiene que cubrir un balance mínimo; sin embargo, Simple no resulta útil para aquellas personas que desean pagar sus servicios, ya que el banco no cuenta con esta opción.