Si tiendes a tener problemas con gastar de más, no intentes esto. El objetivo es aumentar tu límite de crédito en una o más tarjetas para que tu radio de empleo disminuya. Pero, de nuevo, funciona a tu favor sólo si no usas el crédito nuevo disponible. No recomiendo intentar esto si has fallado en pagos con la compañía o tienes un puntaje que tiende descender. La compañía podría ver esta petición de aumento de crédito como un signo de que estás apunto de tener una crisis financiera y necesitas el crédito extra. De hecho, he visto que esto termine en una reducción de límites de crédito. Entonces, asegúrate de que tu situación luzca estable antes de pedir un aumento.

5. Mezcla de crédito

Hace unos cuantos años, me percaté de que no tenía mucha mezcla de crédito. Tenía tarjetas de crédito con radios de empleo bajos y una hipoteca, pero no había pagado un préstamo de plazos desde hacía un par de décadas. Quería mejorar mi puntaje de crédito un poco, así que decido conseguir un préstamo automotriz con una tasa muy baja. Pase un año pagándolo sólo para conseguir una mezcla en mi crédito. Al principio, mi puntaje disminuyó un poco, pero después de seis meses, comenzó a incrementar. Tu mezcla es sólo el 10% de tu puntaje FICO, pero algunas veces ese pequeño empujón puede llevarte de un crédito bueno a uno excelente. No tenía pensando aplicar para un crédito dentro de seis meses, así que mi idea estaba bien. Pero si estás pensando en refinanciar tu hipoteca (o plenas algo más realmente grande) y quieres un incremento veloz, no uses esta estrategia. Esta es buena para un enfoque a largo plazo.

Conclusión

Cuando quieres mejorar tu puntaje de crédito, hay dos reglas básicas que tienes que seguir: Primero, mantén tus saldos de tarjetas de crédito bajos. Segundo, paga tus facturas a tiempo y completas. Haz estas dos cosas y luego haz una o más de las formas inteligentes de arriba para dar un empujón a tu crédito. Recuerda, no tienes que tener un saldo para construir un buen puntaje de crédito. Si haces eso, estás cerca de resbalar con deudas.