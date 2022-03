Sus créditos en televisión incluyen “The Mandalorian”, “CSI: NY”, “Scrubs” y “Criminal Minds”. Kotsur superó en la contienda por el Oscar a Ciarán Hinds de “Belfast”, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee de “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) y J.K. Simmons de “Being the Ricardos” (“Ser los Ricardo”). Con información AP. Archivado como: Mejor Película Oscars 2022

La esposa de Kotsur, la actriz Deanne Bray, también es sorda. La besó antes de dirigirse al escenario. Gran parte de la carrera de Kotsur se ha desarrollado en el escenario. Ha aparecido en producciones para el National Theatre of the Deaf and Deaf West Theatre en Los Ángeles.

Actor de reparto: Troy Kotsur, "CODA". Actriz de reparto: Ariana DeBose, "West Side Story". Cinematografía: "Dune". Guion adaptado: "CODA". Guion original: "Belfast". Música original: "Dune", Hans Zimmer. Canción original: "No Time to Die" de "No Time to Die", Billie Eilish y Finneas O'Connell.

Lista de ganadores de la 94ta edición anual de los Premios de la Academia, que se entregaron el domingo en Los Ángeles. Mejor película: “CODA”. Dirección: Jane Campion, “The Power of the Dog”. Actor: Will Smith , “King Richard”. Actriz: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”.

Más ganadores de los Oscars 2022

Diseño de vestuario: “Cruella”. Efectos visuales: “Dune”. Cortometraje: “The Long Goodbye”. Cortometraje animado: “The Windshield Wiper”. Cortometraje documental: “The Queen of Basketball”. Largometraje documental: “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”.

Largometraje internacional: “Doraibu mai kâ” (“Drive My Car”), Japón. Edición: “Dune”. Cinta animada: “Encanto”.

Diseño de producción: "Dune". Maquillaje y peinado: "The Eyes of Tammy Faye". Sonido: "Dune". Esta fue la lista, de acuerdo con The Associated Press.