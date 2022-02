Nada transmite juventud y belleza como unas mejillas sonrojadas. Todas sabemos esto— ¿por qué crees que las sombras de rubor tiene nombre como Orgasm, Afterglow, Tipsy, Poppy y Love at First Sight? Hasta hay una investigación para respaldarlo. Un estudio del 2009 en la the University of St. Andrews School of Psychology encontró que la gente mira las mejillas para juzgar qué tan saludable y atractiva eres. El investigador a cargo, Ian Stephen explicó “Nuestra piel contiene muchos vasos sanguíneos diminutos que transportan la sangre cargada de oxígeno a las células de la piel, lo que les permite “respirar”, y permite que eliminemos el calor durante el ejercicio.

Las personas que están físicamente en forma o que tienen niveles muy altos de hormonas sexuales, tienen más de estos vasos sanguíneos y se ruborizan más fácil que las personas que no están saludables, en forma, que son de edad avanzada o fuman”. Así que ¿en realidad necesitamos capas de maquillaje para irradiar esas mejillas sonrojadas, saludables y despampanantes para ese look fantástico post ejercicio, una vez que hemos pasado los veinte? Casi todas necesitamos una pequeña ayuda de vez en cuando, especialmente si eres una mamá ocupada. Aun así, el mejor rubor viene desde adentro, así que hemos encontrado unas cuantas maneras de conseguir mejillas sonrojadas de manera natural.