El duque de Cambridge y la duquesa de Sussex son actualmente una de las parejas más famosas del mundo y cada vez adquieren más reconocimiento y reflectores de los medios de comunicación, por lo que su vida no es un secreto, pero ahora viven un mal momento por el deceso del tío de Meghan Markle, Michael.

“Mike era un anciano encantador, gentil y de voz suave”, dijo una fuente a The Sun. “Siempre estaba feliz de que le preguntaran por Meghan, pero cada vez que hablaba con alguien, principalmente quería hablar de su difunta esposa, la amaba mucho”.

Pero lo más triste de todo es que el hombres siempre mantuvo la esperanza y esperaba el momento precisos para conocer al príncipe Enrique, ya que era uno de sus mayores orgullos, sin embargo, no pudo concretar esa inquietud.

Y agregó sobre Michael Markle: "Era bastante conocido en su comunidad por ser el tío de Meghan, y siempre se detenía a charlar para decir lo orgulloso que estaba de ella, aunque a menudo no estaba de acuerdo con la forma en que hacía las cosas.

Los elogios para el tío de la esposa del príncipe Enrique o Harry no pasaron inadvertidos y la fuente siguió resaltándolos: “Por lo general, solo se reía y decía: ‘¡No todos los días tienes un príncipe en la familia, aunque, supongo!'”.

Ante esto dijo: “Meghan ha escalado socialmente y nos ha dejado atrás, así es como me siento”, dijo Mike. “Creo que eso es lo que sucede cuando estás ‘subclases’ y tratas de elevarte por encima de la realidad de tu situación”.

En esa ocasión salieron nuevas versiones del por qué la duquesa de Sussex no asistiría al funeral del duque de Edimburgo, que se llevó a cabo el 17 de abril, en donde estuvo presente el príncipe Enrique de Inglaterra, mejor conocido como Harry, pero sin su amada esposa, Meghan Markle, según el programa Suelta la Sopa.

RECOMENDACIONES DEL DOCTOR

Aparentemente la ex actriz Meghan Markle no viajó al funeral supuestamente por recomendaciones de su doctor, ya que el traslado hasta el Continente Europeo podría afectar en su embarazo, por tal motivo la duquesa no voló junto a su esposo Harry al funeral de Felipe de Edimburgo.

Pero ahora han salido nuevas versiones de parte de los amigos de Meghan, quienes han revelado las nuevas razones por las cuales la duquesa de Sussex ha permanecido en el estado de California, algo que sin lugar a dudas mantiene a Meghan Markle involucrada en la polémica nuevamente.