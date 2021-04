Revelan la otra versión de por qué Meghan Markle no asistirá al funeral del duque de Edimburgo

Nuevamente la duquesa de Sussex está en el ojo del huracán

“Ella no quiere ser el centro de atención en el funeral”

Meghan Markle funeral Felipe. Luego de que se diera a conocer la muerte a los 99 años de edad de Felipe, el duque de Edimburgo, el pasado nueve de abril, nuevamente la pareja conformada por el príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, se han visto envueltos en la polémica.

En esta ocasión han salido nuevas versiones del por qué la duquesa de Sussex no asistirá al funeral del duque de Edimburgo, que se llevará a cabo el próximo 17 de abril, en donde estará presente el príncipe Enrique de Inglaterra, mejor conocido como Harry, pero sin su amada esposa, Meghan Markle, según el programa Suelta la Sopa.

Meghan Markle no asistirá al funeral de Felipe de Edimburgo

Aparentemente la ex actriz Meghan Markle no viajó al funeral supuestamente por recomendaciones de su doctor, ya que el traslado hasta el Continente Europeo puede afectar en su embarazo, por tal motivo la duquesa no voló junto a su esposo Harry al funeral de Felipe de Edimburgo.

Pero ahora han salido nuevas versiones de parte de los amigos de Meghan, quienes han revelado las nuevas razones por las cuales la duquesa de Sussex ha permanecido en el estado de California, algo que sin lugar a dudas mantiene a Meghan Markle involucrada en la polémica nuevamente.