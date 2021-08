Los famosos invitados para la celebración fueron Steven Spielberg, Tom Hanks, Jay-Z, Beyoncé, John Legend, Chrissy Teigen and Gayle King, así como George y Amal Clooney, entre otros, sin embargo, se supo que en la lista original nunca figuraron los ex miembros de la realeza ¿se acabó la amistad?.

Según lo publicaron varios medios como The Sun y Vanity Fair los ex miembros de la realeza están impactados por cómo fueron ‘tachados’ de la lista de amigos de Barack Obama y su esposa Michelle para la reciente celebración del exmandatario, quien cumplió años y realizó una fiesta.

Justo cuando eran unos de los ‘protegidos’ de Barack Obama y su esposa Michelle, ahora se sabe que el ex príncipe Harry y su esposa Meghan Markle están devastados por haber sido dejados de lado en la fiesta de cumpleaños del expresidente de Estados Unidos, celebrada en días pasados.

Vanity Far hace eco de lo publicado por el diario The Telegraph que asegura que la polémica fiesta de cumpleaños de Barack Obama celebrada en la isla de Martha’s Vineyard, ocasionó que los reflectores se posaran en qué sucedió con Meghan Markle y el expríncipe Harry, quienes fueron apoyados por la familia estadounidense a su salida de la realeza británica.

Según lo comentó Ángela Levin para el portal ‘The Sun’, los ex duques no fueron contemplados en el cumpleaños de Barack Obama y existen poderosas razones para dar por ‘alejada’ la relación que en un inicio los exmandatarios tenían con ellos, que se fue deteriorando poco a poco.

Las cosas se empezaron a tornar complicadas para la expareja real cuando Meghan Markle dio entrevista a Oprah Winfrey dejando en evidencia el racismo de La Corona británica, además de que ocasionara más problemas entre Harry y su familia, lo que supuestamente los Obama no vieron con buenos ojos.

Aunque en un principio se manejó que sí fueron invitados pero no pudieron asistir por cuidar a su hija Lilibet Diana, se sabe que el cumpleaños de Barack Obama se suma a otros eventos del expresidente y su esposa Michelle a los que no han asistido, y ahora se sabe que aparentemente, estarían enojados por ‘despotricar’ en contra de la Reina Isabel II.

Barack Obama celebra cumpleaños y no invita a la expareja real

En abril de 2021, Barack Obama mandó sus condolencias a la Reina Isabel II tras la muerte del duque de Edimburgo, pero meses después cuando nació la hija de Meghan y Harry, no mandó ningún mensaje de felicitación, tampoco lo hizo su esposa Michelle Obama, quien tampoco apoyó a Markle en una iniciativa feminista que lanzó hace semanas.

La guerra de dimes y diretes entre Meghan Markle y Harry hacia la realeza británica, tiene molestos a los Obama, según The Telegraph, por lo que decidieron cortar vínculo de tajo con ellos: “A los Obama no le gusta que Harry ataque a su familia. No son el tipo de personas que querrían que sus hijos hablaran con la prensa”, se lee en el diario.