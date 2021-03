“Claramente estamos muy preocupados por las acusaciones emitidas por el The Times…”, “En consecuencia, nuestro equipo de Recursos humanos analizará las circunstancias descritas en el articulo y se investigará a los miembros involucrados, incluídos los que han dejado el hogar”.

De acuerdo con información del portal USA Today, el martes pasado se publicó en el diario británico The Times que el secretario de comunicaciones del duque y la duquesa de Sussex presentó una queja en octubre de 2018, en donde expuso que Meghan Markle estaba “intimidando a dos miembros del personal de la casa”.

A raíz de que a la duquesa de Sussex, Meghan Markle se le acusara de “intimidar” a un asesor cercano al Palacio de Kesington en 2018, ha surgido una entrevista en donde la esposa de Harry no se quedará más callada y decide responder ante las acusaciones de la corona.

Recordemos que fue hace apenas unos meses cuando el príncipe Harry, hijo de la princesa Diana y el príncipe Harry, confirmó de manera oficial que él y su esposa ya no pertenecían más a la familia real británica y que no darían marcha atrás a esta decisión:

De acuerdo con el portal USA Today, cuando Oprah le cuestiona a Meghan que siente al saber que el Palacio pronto la escuchará decir la verdad, la esposa del príncipe Harry responde muy segura que “ya no hay nada que perder”:

William y Kate se mantienen alejados de la polémica del príncipe Harry y Meghan contra el Palacio Real

El duque y la duquesa de Cambridge han mantenido un perfil neutro ante la polémica entre Meghan Markle y el príncipe Harry contra el Palacio británico, sin embargo “temen que la atención les comience a llegar cuando salga a la luz la entrevista que dieron para Oprah Winfrey:

“William y Kate no podrían ser más discretos, no quieren involucrarse en esta polémica, pero estoy seguro de que William está desesperadamente tiste por todo esto”, comentó una fuente real al portal Page Six.

El portal también reveló que muy apenas los hermanos, hijos de la fallecida princesa Diana de Gales y Carlos se hablan y se cree que se comunican solamente mediante mensajes de What’s App.

