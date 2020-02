¿Le salió competencia a Meghan Markle?

Una mujer sorprende por el parecido con la duquesa

Dice que son muchas las personas que a diario la confunden

¿Le salió ‘competencia’ a Meghan Markle? Esta pregunta surge luego de que una azafata estadounidense sorprendiera a todos por su parecido con la duquesa.

Se trata de Christine Mathis, una joven de 32 años, a quien desde el 2011 han empezado a confundir con la actriz.

La empleada de JetBlue cuenta que ocurre a diario como mínimo unas 10 veces, en la calle o en el trabajo, y que incluso muchos le piden fotos.

Las comparaciones con la duquesa de Sussex crecieron justo cuando se anunció el compromiso con el príncipe Harry de Inglaterra.

Mathis dice que se maquilla y se peina para parecerse más a Meghan, según informó 20minutos.

También ha manifestado que le encantaría trabajar como la doble de la esposa de Harry o aprovechar el parecido para representarla en una película o serie.

Meghan Markle y la azafata: ¿Cuáles fueron las reacciones de las personas?

“Una azafata en Nueva Jersey se parece tanto a #MeghanMarkle que decidió dejar su profesión para dedicarse a ser la doble de la Duquesa de Sussex ¿Crees que se parece?”, escribió Al Rojo Vivo en su página de Instagram.

Con la pregunta los seguidores del programa comenzaron a dar sus muy diversas opiniones.

“Si no leo el encabezado… No me hubiese dado cuenta que no era ella. Waooooo!”, “Coñooo pensé que era ella.”, “Igualita”, “Si no lo leo juraría que es ella, son igualitas”, “Se parece mucho”, “Sí se parece”, “Creí que era ella. Waoo”, “Pensé que era Meghan en versión pobre”, “Se parece un poco”, “Yo pensé que era Meghan. Pero pensé que se engordo”, comentaron los que sí consideran que hay un fuerte parecido.

“Sí se parece. Cuando la vi dije la duquesa si está desbaratada, tanto le afectó dejar la vida real”, agregó Liss.

Otro grupo empezó a notar y detallar las diferencias con la actriz, como el color de piel, la contextura o la forma de su nariz.

“Creo que sí se parece, pero si adelgaza se parecerá aún más.”, “Pero es más blanca sí se parece”, “Sí se parece, unas libritas de menos y se verá idéntica”, “Sí se parece solo lo único diferencia es la nariz, si se dan de cuenta”, “Es idéntica un poquito más clarita, pero igual de guapa como Meghan”, “Esta es más cachetona… de lejos parece pero al verlas bien no”, reflexionaron los internautas.

Entre la lluvia de opiniones, también se abrieron espacio los detractores, aquellos que dicen que definitivamente no se parecen.

“No se parece la está tratando de imitar, Meghan es más fina”, “La duquesa es mucho más guapa”, “No, en nada más bonita es la azafata”, “No se parece”, “Naaaaa para nada no ., no”, “No, está mujer está más llenita, más carona, Meghan tiene su nariz más afilada!!”, “La azafata es más bonita. Meghan es fina de cara y flaquita.”, comentaron.

¿Tú que opinas? ¿La azafata tiene un parecido con Meghan Markle?

Fotografían al príncipe Harry y Meghan por primera vez desde que se mudaron a Canadá

Después del ‘alboroto’ real, el Príncipe Harry y Meghan Merkle finalmente aparecieron de nuevo ante los reflectores.

A principios de enero, la pareja decidió separarse de la realeza, lo que generó gran inquietud. Muchos rumores corrieron sobre su estabilidad financiera.

Sin embargo, se conoció que hicieron una aparición en público en donde Harry sirvió como conferencista en un evento privado.

Aunque no fue sino hasta el pasado 14 de febrero, cuando los duques de Sussex fueron capturados juntos.

En el momento el pequeño Archie no los acompañaba; pero a los padres se les vio muy activos y de hecho, felices.

Su vestimenta estaba muy alejada de lo que normalmente utilizarían según el protocolo real.

Harry vestía jeans, gorra y sudadera gris; mientras que Meghan llevaba pantalón negro y la camisa un tanto torcida.

La pareja llegaba a Canadá en un vuelo comercial proveniente de Estados Unidos y ellos mismos llevaban su equipaje, informó Daily Mail.