En el último día de marzo de 2020 se dan a conocer a los más suertudos del sorteo Mega Millions y tú puedes ser uno de ellos, a continuación publicamos la lista de números ganadores para que estés atento, pero antes te daremos información importante de las loterías sobre las medidas que se toman ante la llegada del coronavirus (Covid-19) en Estados Unidos.

En medio de la emergencia por el Covid-19, en la cuenta de Twitter de Mega Millions se informó lo siguiente: “Las loterías están haciendo cambios debido al coronavirus, incluyendo cómo reclamar un premio, cierres de oficinas y extensiones de plazo de la fecha de vencimiento. Recibe las últimas actualizaciones”.

En la página de internet de Lottery Net podrás encontrar de manera detallada las medidas que se aplicarán en la operación y entrega de premios. Aquí te daremos las más importantes.

En primera instancia se informa que todas las loterías de Estados Unidos operan de manera normal hasta nuevo aviso y que todo aquel que resulte ganador recibirá su dinero sin problema alguno ante el coronavirus.

Entre las recomendaciones que dan a los ganadores por la contingencia el coronavirus, es que lo firmen y lo guarden hasta que puedan cobrarlo de manera personal, o en su defecto hacer el cobro vía correo.

Para esta última opción se aconseja que se firme el boleto ganador y llenar la información requerida en el reverso del mismo, además de llenar un formulario requerido.

Se indica que en algunos estados necesitan la identificación oficial del Gobierno de EE.UU. además de otros papeles oficiales.

Las loterías piden que el ganador guarde copia de todo lo que le requieran, luego deberá enviar todos los documentos y el formulario sin olvidar agregar la dirección de devolución, así estarás más seguro de la entrega de tu dinero, así que ya sabes, no olvides entrar a la página que te indicamos líneas arriba y alístate para cobrar tu premio sin que la pandemia por coronavirus (Covid-19) sea un obstáculo.

Para entrar en materia, en esta ocasión la bolsa garantizada en medio del coronavirus es de 113 millones de dólares, así que observa muy detenidamente para ver si fuiste uno de los ganadores, con opción de pago en efectivo de 90.3 millones de dólares.

El sorteo del Mega Millions realizado el día 31 de marzo de 2020 ya tiene resultados. Checa también los Mega Millions números ganadores anteriores en el portal.

Los números ganadores del sorteo Mega Millions del día 31 de marzo de 2020 en medio del coronavirus son:

Puedes hacer la consulta completa en la página www.megamillions.com y allí ver todo lo referente a uno de los sorteos más famoso del mundo y de sus números ganadores.

Te has preguntado alguna vez ¿Qué puedes hacer con esa cantidad de dinero? Puedes adquirir desde una mansión, automóviles, ropa, viajes, ahorrar, invertir, entre otras tantas opciones, al ganar el premio de Mega Millions.

Incluso puedes empezar tu propio negocio y ya no depender de un empleo. O bien puedes darte una vida de lujos al viajar por el mundo entero y conocer las ciudades que siempre soñaste. También puedes compartir con los que más quieres y adquirir la mansión más lujosa y amplia que siempre deseaste.

Además, tendrás la oportunidad de comprar ropa de marca de diseñadores reconocidos mundialmente y tener el mundo a tus pies y solo necesita comprar un número y esperas a que salga ganador.

Las posibilidades de ganar son latentes y debes estar listo para tu fortuna, así que no lo dudes y participa en busca de tus números ganadores del Mega Millions.

Los sorteos de Mega Millions son todos los martes y viernes en la noche.

