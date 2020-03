Números ganadores Mega Millions. Ya se dieron a conocer a los más suertudos del sorteo Mega Millions y tú puedes ser uno de ellos. A continuación te daremos la lista de números ganadores para que estés atento.

En esta ocasión la bolsa garantizada es de 96 millones de dólares, así que observa muy detenidamente para ver si fuiste uno de los ganadores, con opción de pago en efectivo de 76 millones de dólares.

El sorteo del Mega Millions realizado el día 20 de marzo de 2020 ya tiene resultados. Checa también los Mega Millions números ganadores anteriores en el portal.

Los números ganadores del sorteo Mega Millions del día 20 de marzo de 2020 son:

Puedes hacer la consulta completa en la página www.megamillions.com y allí ver todo lo referente a la lotería y sus números ganadores.

¿Te has preguntado alguna vez qué puedes hacer con esa cantidad de dinero?

Puedes adquirir desde una mansión, automóviles, ropa, viajes, ahorrar, invertir, entre otras tantas opciones, al ganar el premio de Power Ball o Megamillions.

Incluso puedes empezar tu propio negocio y ya no depender de un empleo.

O bien puedes darte una vida de lujos al viajar por el mundo entero y conocer las ciudades que siempre soñaste.

También puede compartir con los que más quieres y adquirir la mansión más lujosa y amplia que siempre deseaste.

Además, tendrás la oportunidad de comprar ropa de marca de diseñadores reconocidos mundialmente.

Podrás tener el mundo a tus pies y solo necesita comprar un número y esperas a que salga ganador.

No lo dudes más y busca el número que te hará cambiar tu vida de una manera más placentera y cómoda.

Las posibilidades de ganar son latentes y debes estar listo para tu fortuna, así que no lo dudes y participa en busca de tus número ganadores del Mega Millions.

Los montos de los premios en California se pagan de manera mutua y diferirán de los montos de los premios fijos que se muestran aquí. Visita http://www.calottery.com/play/draw-games/mega-millions para conocer el sitio web de la Lotería de California y los montos de los premios.

Los sorteos de Mega Millions son todos los martes y viernes en la noche.

¿Cómo jugar?

Con este sorteo puedes ser el ganador del premio máximo si todos los números coinciden incluyendo la bola amarilla (el Mega Ball).

Escoge 5 números del 1 al 75 y un número de Mega Ball del 1 al 15 o selecciona “QP” (Quik Pik). Aumenta tu premio por $1 más por jugada, solo tienes que marcar la opción Megaplier.

