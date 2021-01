El premio mayor de Mega Millions ha aumentado a mil millones de dólares horas antes del próximo sorteo del viernes por la noche

El premio tiene una opción en efectivo de $ 739.6 millones. Es el tercer premio mayor más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos

El sorteo es este viernes a las 11:00 de la noche

Mega Millions mil millones. El premio mayor de Mega Millions ha aumentado a mil millones de dólares horas antes del próximo sorteo del viernes por la noche.

El premio tiene una opción en efectivo de $ 739.6 millones. Es el tercer premio mayor más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

El sorteo es este viernes a las 11:00 de la noche.

El premio mayor de Powerball ha vuelto a bajar a $ 20 millones para el sorteo del sábado. Hubo un boleto ganador en el último sorteo de $ 731.1 millones. Se vendió en Lonaconing, Maryland, pero nadie lo ha reclamado todavía.

¿Qué pasó en el sorteo anterior del Mega Millions?

Gracias a las matemáticas y la mala suerte, los jugadores de lotería tendrán otra oportunidad de ganar un premio gordo gigante ya que no hubo ganadores del premio mayor del Mega Millions y ahora aumentó a 970 millones de dólares, informó The Associated Press.

Este miércoles por la noche también un premio de Powerball de 730 millones de dólares está en juego.

El premio mayor de Powerball es el quinto más grande de la historia, y llegará solo un día después de que nadie ganara el premio Mega Millions.

Es la primera vez que ambos botes de lotería superan los 700 millones de dólares. El premio más grande fue un premio mayor de Powerball de 1.58 mil millones de dólares ganado por tres personas en 2016.

Nadie ha ganado ninguno de los premios mayores desde mediados de septiembre, lo que ha permitido que los premios crezcan de manera constante durante meses.

Un período tan largo sin un ganador es raro, pero también refleja las probabilidades increíblemente pequeñas de ganar: una en 292.2 millones para Powerball y una en 302.5 millones para Mega Millions.

Archivado como: Mega Millions mil millones