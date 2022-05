“Todos lo asocian con brujería, ese tipo de cosas, pero un médium psíquico significa que tiene la habilidad de conectarse con el espíritu de una persona que falleció, pero estas personas son tus familiares, estos no son espíritus desconocidos, yo no invoco espíritus”, comentó Zulema.

A Zulema la han contactado tanto celebridades como familiares de celebridades

A continuación, se le preguntó a la médium sí es verdad que a ella la han contactado tanto celebridades como familiares de celebridades que ya fallecieron, entre ellos Jenni Rivera: “Una de las que más recuerdo porque tuvo un impacto físico y a lo que me refieron es que, cuando yo conecto con un espíritu fallecido, puedo ver, escuchar, sentir, oler y probar”.

“Entonces, cuando digo sentir, me pueden hacer sentir físicamente y mi cuerpo va a sufrir exactamente cómo esa persona falleció. Yo he estado en lecturas que casi me he ahogado y es señal que la persona se ahogó, por ejemplo, consumiendo pollo, porque un hueso se le atravesó y no pudo respirar y se murió”, dijo Zulema Arroyo.