Walker se hizo viral en redes sociales, motivo por el que fue invitada al programa matutino para ser entrevistada a dar una demostración de este idioma. El conductor Patricio Borghetti no pudo ocultar lo sorprendido que se encontraba al escuchar a Mafe hablar el idioma.

¿Necesita un psiquiatra?

El momento de la transmisión dónde Mafe hace la demostración de la extraña habilidad que tiene para poder hablar una lengua que no es del planeta Tierra. Aunque algunas personas la han acusado de solo querer fama y fingir todo lo que dice, otras personas creen que está poseída o que “se les zafó un tornillo.”

"Pobres mujeres, ojala obtengan ayuda psiquiátrica." "¿Que situaciones tiene que pasar una persona para que haya sido amorillada a hacer este tipo de cosas?" "Solo mirenla, eso no es normal, no está loca. Lo que le debe de pasar es que está poseída, no es común que un humano hago eso."