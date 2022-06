Mediante el show de ‘ Chisme No Like ‘, se contactó al médium conocido como el Dr. Rob quien le dijo a los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain la supuesta verdad de lo que esconde Salvador Ramos, fallecido joven de 18 años y responsable del tiroteo en la primaria de Texas, y aparentemente le reveló los motivos de tan atroz crimen.

“A la policía no interesa mucho por qué sucedió, pero lo que sucedió sí lo están investigando”, comentó, pero otra de las cosas que reveló en su ‘contacto’ con el alma de Salvador Ramos fue el hecho de los disparos en contra de su abuela: “Él no sabe por qué intentó matar a su abuela, pero la señora sabía por qué hizo lo del tiroteo”, comentó.

La escalofriante información, fue dada por el Dr. Rob: “Un mes antes intentó hacer eso con unas niñas (matarlas), desde el kindergarden él tuvo problemas, pero que tres días antes del tiroteo sucedió algo”, precisó el médium para Chisme no Like, revelando que todo pudo tratarse de posibles problemas de pedofilia.

Las teorías sobre el tema siguen saliendo

Los comentarios sobre lo dicho por el Dr. Rob, aparecieron en el show de Chisme no Like: “Ya vieron que la mamá de ese joven de Texas, llegó a la casa de los abuelos y saco las cosas del hijo, apresar de que tenía cinta amarilla”, “La traductora del Dr. no está correcta. Está traduciendo mal. No dijo nada del kindergarten. Dice que trató de molestar a las niñas de esa clase un mes antes y si mamá de La Niña llegó por ella, también lo intento tres días antes y que alguien que tiene po..no….afía en el celular está mal de la mente. Que el tiene eso en el celular y la policía no está investigando el motivo porque lo hizo? Nada mas saben que él fue”.

Otros pidieron a Chisme no Like, tomarse en serio el tema y no lucrar con el dolor ajeno de la masacre en Texas donde mataron a 19 niños y dos maestras: “Ya se pasaron, no están hablando de un “artista“. Esto es una tragedia y ustedes hablando como que si fuera la Ninel conde. Respeten !!!”, “Más respeto a las víctimas inocentes!”, “Que pena, no por ustedes, pero por esos pequeñitos y por mi que estoy leyendo esto”, “esto es una burla para esas criaturas inocentes y para sus familiares más respeto por favor”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO EL MÉDIUM SOBRE SALVADOR RAMOS (A partir del minuto 33:00)