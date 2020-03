Las imágenes de las fiestas que se organizan en botes anclados en la bahía de Vizcaya, en Miami, en plena pandemia del coronavirus, cuando los casos aumentan en Florida a un ritmo de 100 o más por día, han colmado la paciencia de las autoridades.

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, prohibió el sábado el “rafting”, que consiste en amarrar unos barcos a otros para que se pueda pasar con facilidad de uno a otro, y horas más tarde anunció el cierre de todas las marinas y las rampas para bajar botes al mar en su jurisdicción, con efecto inmediato.

Solo podrán usar esas instalaciones los barcos dedicados a la pesca que abastecen a tiendas y restaurantes.

La policía de Miami Dade patrullará desde el agua para evitar reuniones de barcos.

Entre una decisión y otra están las imágenes tomadas por drones y los videos colgados en redes sociales de la concentración de centenares de barcos de recreo este sábado en Haulover Inlet, una entrada a la bahía de Vizcaya desde el mar muy popular por un banco de arena que permite desembarcar cuando hay marea baja.

WATCH: @airtngo Drone video captures hundreds of boaters partying at Haulover Inlet sandbar 5:00 pm Saturday in midst of coronavirus state of emergency. https://t.co/e3eXrAAg7y pic.twitter.com/nvnjRxnXAs

Todos los canales de televisión locales publican hoy videos y fotografías en los que se ve a centenares de barcos concentrados en Haulover Inlet en una tarde primaveral y a muchas personas en el agua socializando entre ellas.

Aunque en Miami Dade no está en vigor una cuarentena obligatoria, hoteles, bares, restaurantes y otros lugares de reunión están cerrados y solo permanecen abiertos establecimientos comerciales que venden productos de primera necesidad.

We are still seeing quite a few boats on the water. Some of them close. Police boats are among them, however, making sure they don’t violate any of the orders.

This is off the Haulover Inlet Bridge. pic.twitter.com/iCImQbpxtH

— Clay Ferraro (@ClayWPLG) March 22, 2020