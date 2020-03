El presidente Donald Trump no tiene que someterse a una cuarentena por el coronavirus, según su médico.

No obstante, probablemente el mandatario sí se realizará una prueba de detección de la enfermedad.

Trump y otros altos funcionarios tuvieron contacto con el portavoz brasileño contagiado con coronavirus.

Si bien el presidente Donald Trump tuvo un contacto más extenso con el portavoz brasileño contagiado por el coronavirus, el médico de la Casa Blanca dijo en una carta que debido a que “todas las interacciones ocurrieron antes de que aparecieran los síntomas”, la Casa Blanca los considera de “bajo riesgo”, por lo que “no hay indicios de cuarentena en el hogar en este momento”.

Sin embargo, muchos médicos de todo el país han aconsejado a las personas expuestas que tomen precauciones y se considera que Trump, de 73 años, tiene un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves debido a su edad.

El presidente Trump dijo que “lo más probable” será examinado para el nuevo coronavirus, ya que las preguntas giraban en torno a por qué él, sus principales ayudantes y su familia no estaban haciendo más para protegerse a sí mismos y a los demás después de la exposición repetida a COVID-19.

Trump ahora ha tenido múltiples contactos directos e indirectos con personas que dieron positivo por el virus de la pandemia, lo que el viernes lo llevó a declarar un estado de emergencia cuando las escuelas y lugares de trabajo en todo el país cerraron, los vuelos fueron cancelados y los estadounidenses se prepararon para la guerra contra el amenaza.

Trump pasó tiempo el fin de semana pasado en su club privado en Florida con al menos tres personas que ahora han dado positivo. La Embajada de Brasil en Washington anunció el viernes por la noche que el Encargado de Negocios del país, Nestor Forster, dio positivo después de sentarse en la mesa de Trump.

Entonces, también, tenga un asistente principal para el presidente brasileño Jair Bolsonaro y una persona que asistió a una recaudación de fondos el domingo con Trump, según dos funcionarios republicanos que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de salud privados.

Varios altos funcionarios de la administración, incluido el Fiscal General William Barr y la hija y asesora principal de Trump, Ivanka Trump, también se reunieron la semana pasada con un ministro del gabinete australiano que el viernes se confirmó positivo.

Múltiples legisladores y ciudadanos de todo el país que han tenido el mismo grado de exposición han optado por ponerse en cuarentena voluntariamente y hacerse la prueba por precaución.

Pero Trump, que ha intentado minimizar la amenaza que representa el virus, insistió el viernes, en contra de lo que aconsejan muchos profesionales médicos, que no necesitaba aislarse porque no presentaba síntomas.

Reconoció que “muy probablemente” se sometería a las pruebas “bastante pronto”, pero continuó burlando el consejo de los funcionarios de salud pública al estrechar repetidamente las manos de los asistentes durante una conferencia de prensa de Rose Garden sobre los esfuerzos para combatir la pandemia.