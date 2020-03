Un medicamento japonés contra la gripe podría ser efectivo contra el coronavirus, anuncian autoridades chinas.

Favipiravir había producido resultados alentadores en ensayos clínicos en Wuhan con decenas de pacientes.

Los médicos en Japón están usando el mismo fármaco en estudios clínicos en pacientes con coronavirus.

Las autoridades sanitarias chinas aseguraron que un medicamento usado en Japón para tratar nuevas cepas de gripe podría ser muy efectivo en pacientes con coronavirus, reportan medios locales japoneses.

Funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología chino aseguró que Favipiravir “había producido resultados alentadores en ensayos clínicos en Wuhan y Shenzhen con 340 pacientes”, reseña este miércoles el diario inglés The Guardian.

De acuerdo con este medio, las personas que recibieron este medicamento fueron “sanados” luego de cuatro días de dar positivos al nuevo coronavirus, en contraste con los más de 10 días que demoraron en dar negativos los enfermos a quienes no le fue suministrado el Favipiravir.

Clinical trials of #Favipiravir shows it's effective on #COVID19 patients with mild symptoms. Experts recommended the inclusion of the medicines into the national treatment plan at the earliest: official pic.twitter.com/PgmJvK30jV — Global Times (@globaltimesnews) March 17, 2020

El informe de las autoridades médicas confirma que, incluso, hay mejoras en la condición pulmonar en más del 90 por ciento de los pacientes medicados, en comparación con solo el 60 por ciento de los no medicados, según las pruebas de rayos X.

Entretanto, los médicos en Japón están usando el mismo fármaco en estudios clínicos en pacientes con coronavirus con síntomas leves a moderados, con la esperanza de evitar que el virus se multiplique en los pacientes, reportan medios locales.

Clinical trials of #Favipiravir shows it's effective on #COVID19 patients with mild symptoms. Experts recommended the inclusion of the medicines into the national treatment plan at the earliest: official pic.twitter.com/PgmJvK30jV — Global Times (@globaltimesnews) March 17, 2020

Sin embargo, el Ministerio de Salud de Japón sugirió, a través de un funcionario, que el “medicamento no era tan efectivo en personas con síntomas más graves” sino cuando son leves y hasta moderados.

En 2016 el gobierno japonés suministró Favipiravir para contrarrestar el brote del virus del Ébola en Guinea, pero en esta ocasión necesita la aprobación para su uso a gran escala en pacientes con el nuevo coronavirus, lo cual podría comenzar en mayo.