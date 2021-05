Medias Rojas envían mensaje a Jennifer López: Vuelve pronto

Nueva York, 19 may (EFE News).- La noticia de que Jennifer López y Ben Affleck podrían haber retomado su relación romántica no ha pasado inadvertida para nadie, y mucho menos para el equipo de béisbol favorito del actor, los Medias Rojas de Boston, que envió un mensaje a la Diva de El Bronx. La novena publicó un vídeo en TikTok de López junto a la mascota de los Medias Rojas el día que estuvo en un juego en el Fenway Park en 2019, cuando se enfrentaban a los Dodgers de Los Ángeles, encuentro que narraba su ahora ex Alex Rodríguez, que jugó con los Yankees de Nueva York.

“Nunca te olvidaremos, te extrañamos, vuelve pronto”, dice el mensaje que acompaña al vídeo y que recogen hoy varios medios de prensa. Affleck y López se comprometieron en 2002 cuando él le entregó a ella un anillo con un diamante rosa de 6,1 quilates, y la presencia entonces de la pareja, a la que sus admiradores llamaron Bennifer, era constante en el parque del equipo de Boston.