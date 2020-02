Un hombre de 25 años fue arrestado el martes por la tarde después de que las autoridades dijeron que apuñaló al azar a una niña mientras estaba en el área de juegos en un restaurante McDonald’s en El Paso, Texas, reseñó The Associated Press.

El apuñalamiento ocurrió justo antes de la 1:45 de la tarde en el restaurante de comida rápida ubicado en 9461 Dyer Street.

La policía indicó que la niña, que tiene alrededor de 4 o 5 años de edad, quedó gravemente herida.

Los bomberos transportaron a la niña al Centro Médico de la Universidad en un estado de código 3, que se utiliza para designar a los heridos muy graves. Luego fue trasladada al Hospital de Niños de El Paso y, según los informes, había sufrido una puñalada en el estómago, reportó KVIA.com.

