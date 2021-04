“En este punto, si no podemos mantener nuestro drive-thru en movimiento, entonces pagaré 50 dólares por una entrevista”, dijo Casper, quien posee 60 restaurantes McDonald’s en el área de Tampa, Florida. Casper resaltó que desde 1990 no era tan complicado contratar a empleados.

Pese al incentivo económico, Casper señaló que no han tenido tanto éxito en la captación de empleados como esperaban. Apenas la semana pasada, contrataron solo a 115 nuevos trabajadores entre los 60 restaurantes de Casper. Para conocer las vacantes de McDonalds en Florida pulsa AQUÍ .

“El mayor desafío es el gobierno federal y el gobierno estatal va a continuar con este desempleo, porque eso realmente está creando el incentivo para no trabajar en este momento”, dijo Casper. “Y, ¿cómo se puede culpar a alguien? Se puede ganar más dinero con el desempleo, por lo que tenemos que estar al menos por encima de eso”.

El incentivo económico de la entrevista de trabajo no es el único esfuerzo del McDonalds de Florida para captar mayores trabajadores. De acuerdo con el medio reseñado, el restaurante de comida rápida está considerando la posibilidad de aumentar el pago de la hora de 12 dólares a 13 dólares, muy por encima del salario mínimo del estado.

De acuerdo con una encuesta publicada en marzo por la Federación Nacional de Empresas Independientes, el 42% de los propietarios de pequeñas empresas alegaron que tenían varias vacantes de trabajo que no podían cubrir por falta de solicitantes.

Gobernador de Florida en contra de aumentar las prestaciones por desempleo

El gobernador de Florida, Ron DeSantis dijo el viernes que no está a favor de aumentar los beneficios de desempleo en el estado, que son algunos de los más bajos del país, sino que se concentra en lograr que la gente vuelva a trabajar. En un evento en Lakeland, el gobernador republicano también instó a las personas a vacunarse contra el coronavirus y dijo que los empleadores necesitan que los trabajadores vuelvan a la normalidad.

“¿Aumentar los beneficios? Mire, no, creo que estamos haciendo que la gente vuelva a trabajar ”, dijo DeSantis. “Ves y escuchas estas historias sobre las empresas que necesitan más, nuestro objetivo es que las personas vuelvan a trabajar”, informó The Associated Press.