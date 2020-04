McDonald’s dará comida gratis a socorristas y trabajadores de la salud como forma de darles las ‘gracias’.

La cadena de restaurantes tomó la iniciativa para agradecer a quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

De tal forma que desde el miércoles 22 de abril estarán ofreciendo”Thank You Meals” (‘comida de agradecimiento’) de forma gratuita a policías, médicos, trabajadores de la salud y socorristas, paramédicos y bomberos.

“Amigos. Familia. Comunidad. ¡TE NECESITAMOS! Ayúdenos a ayudar a nuestros trabajadores de primera línea. Queremos darles una comida GRATUITA de agradecimiento. Realmente estaríamos orgullosos de tomar su orden”, escribió la empresa a través de Twitter.

🚨 Friends. Family. Community. WE NEED YOU! ❤ Please help us help our frontline workers. We want to give them a FREE thank you meal. If you know anyone who could use one, please like, tag in comment or retweet to let them know. We’d truly be proud to take their order. pic.twitter.com/5UzDKE4Z1w

— McDonald's (@McDonalds) April 21, 2020