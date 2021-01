Aseguran que McConnell está ‘complacido’ con juicio para Trump

Asesores cercanos al republicano dijeron que McConnell cree que Trump cometió “delitos”

La Cámara de Representantes votará el miércoles para la acusación de Trump

Aseguran que McConnell está ‘complacido’ con juicio político para el presidente Donald Trump, el cual está siendo impulsado por los demócratas en la Cámara de Representantes y será votado este miércoles.

Mitch McConnell ha dicho a sus allegados que el presidente Trump “cometió delitos que se pueden impugnar y que le complace que los demócratas se estén moviendo para acusarlo”, según reveló el diario The New York Times.

El reporte del diario neoyorquino de inmediato levantó sospechas sobre si el republicano, que se había mostrado como un aliado de Trump, le ‘dará la espalda’ y apoyará el juicio en contra del presidente.

Por su parte, el diario The Hill reportó que fuentes republicanas del Senado dicen que no esperan que McConnell repita su papel como uno de los principales defensores del presidente Trump en un futuro juicio político en el Senado.

Un funcionario republicano dijo que McConnell dejó en claro a sus aliados que ya no defendió a Trump y que el líder republicano del Senado no ha hablado con el presidente desde diciembre, según el mismo reporte.

“Está realmente furioso por lo que sucedió la semana pasada y lo que condujo a ello”, dijo la fuente republicana sobre la ira de McConnell por el asalto al Capitolio, dijo la fuente The Hill.

Este martes Trump no aceptó responsabilidad alguna por haber fomentado el asalto a la sede del Congreso estadounidense la semana pasada, indicó The Associated Press.

Trump declaró que las gestiones en el Congreso para someterlo a juicio político por segunda vez están causando “enorme enojo” en la nación, pero que él no está a favor de la violencia.

